“Siempre está listo”: Novio de Carolina Cruz, Jamil Farah se burló de Gustavo Petro por sus viajes

Carolina Cruz es una de las figuras más reconocidas en la industria del entretenimiento, pues ha llevado a cabo diversos roles tales como presentadora, modelo y empresaria colombiana. Actualmente, la caleña hace parte de ‘Día a Día’ de Caracol televisión, función que integra a la par con el cuidado de sus hijos, Matías y Salvador, fruto de su relación con Lincoln Palomeque. Además, de mostrar lo enamorada que está de Jamil Farah, su actual novio y quien se burló de Gustavo Petro por sus viajes.

Si bien, la pareja ha demostrado que su relación está mejor que nunca a pesar de la distancia por los diversos compromisos con los que cuentan. Lo cierto es que Jamil, desde que se confirmó hace varios meses su relación con la presentadora, no ha pasado desapercibido a través de sus redes sociales, pues recientemente terminó burlándose de Gustavo Petro.

El hecho se dio hace pocos días, en donde un medio digital compartió un post en el que se lee que el actual mandatario reiteraba que los 8 millones de dólares para los juegos panamericanos estaban listo y por ende, Petro viajaría para personalmente hablar con Panam Sports. Ante este hecho, el novio de Carolina no dudó en comentar y reiteró: “Para viajar está siempre listo”, agregando algunos emojis de risa.

Minutos más tarde, algunos internautas no pasaron por alto, sus palabras e incluso terminaron apoyándolo, con varias risas de por medio. Lo cierto es que no es la primera vez en que una figura del entretenimiento se refiere al actual presidente, en su mayoría haciendo una crítica con respecto a las diferentes polémicas en las cuales se ha visto inmerso no solo él, sino también su equipo de trabajo y familia.

Por lo pronto, tanto Jamil como Carolina no esconden su amor a través de las redes sociales, luego de haberlo mantenido en secreto durante varios meses, demostrando que a pesar de las críticas, su amor sigue más latente que nunca.