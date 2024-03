¿Se le olvidó? Nataly Umaña reveló qué cosa jamás haría dentro de ‘La Casa de los Famosos’

Nataly Umaña quedó retratada luego de que el perfil de Instagram de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia publicara un video en el que aparece la actriz contando qué tipo de cosas no haría dentro del reality, contradiciendo un poco su comportamiento actual y avivando aún más la polémica situación que ha estado protagonizando.

La colombiana y su compañero, el panameño Miguel Melfi, han estado en la mira de muchos internautas y televidentes luego de que el par empezara a demostrar una cercanía bastante peligrosa para el matrimonio de la actriz, ya que ambos han protagonizado apasionados besos, algunas caricias e incluso han compartido la misma cama.

Esto ha generado todo tipo de comentarios negativos en contra del par, tildándola a ella de infiel y al joven de irrespetuoso. El esposo de la colombiana, Alejandro Estrada también se ha visto envuelto en la polémica, recibiendo mensajes incómodos en Instagram, al punto de que tuvo que poner privada su cuenta.

Y a propósito de esta polémica, el perfil de Instagram de La Casa de los Famosos publicó un video de Nataly Umaña en el que aparece mostrando varios detalles de su casa y haciendo varios comentarios sobre vida y sus valores a pocos días de entrar al reality show.

En el clip se puede ver a la actriz mostrando algunas partes de su casa como su sala, un cuarto de huéspedes, un pequeño gimnasio y una terraza, aprovechando para hablar sobre distintos temas en cada habitación.

Y uno de ellos fue sus aspectos “no negociables” dentro del reality show: “situaciones pasionales. No de los otros; mía. No me lo voy a permitir, no es negociable. La infidelidad, no”.

Usuarios de Instagram no perdonaron a Nataly Umaña

En la sección de comentarios del video publicado en el perfil de Instagram de La Casa de los Famosos, varios usuarios de esta plataforma no se contuvieron al enviarle mensajes negativos a Nataly Umaña, tildándola de hipócrita en el proceso.

“Que no es negociable qué, mor”, “Tan hipócrita, no aguanto nada”, “El Instagram de La Casa de los Famosos la quemó jajajaja” y “Por eso nunca hay que decir de esta agua no beberé” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.