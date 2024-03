Alejandro Estrada mostró quién es el motor de su vida tras polémica con Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’

El actor Alejandro Estrada y su esposa Nataly Umaña con quien lleva más de 12 años de unión, han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido al amorío que está sosteniendo la también actriz durante su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, con Melfi, otro de los participantes de este reality. En medio de la serie de críticas para Umaña, Estrada ha sido quien se ha llevado el apoyo por parte del público y ahora, luego de su aparición en el programa y su dolor ante lo ocurrido, mostró quien es el motor de su vida tras polémica de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’.

Sin duda, el actor ha tenido que ver cada una de las muestras de cariño que se dan entre su esposa y Melfi desde hace varias semanas, lo que ha traído consigo que varios internautas quieran conocer, de primera mano, detalles no solo de su relación sino también de sus vidas. A pesar de que la pareja habría tomado la decisión de no tener hijos, Estrada se convirtió en padre antes de su matrimonio con Nataly Umaña.

Aunque se desconoce quién es la expareja del cucuteño, actualmente su hijo tiene 16 años, como fue revelado por el mismo actor, pero residen en países distintos, ya que Tomás vive con su mamá en Estados Unidos, mientras que Alejandro sigue con sus proyectos en Colombia. Si bien, la distancia no resulta sencilla en un vínculo familiar, son varias las ocasiones en las que el joven visita o a su padre o, por el contrario, es la pareja quien viaja a aquel país.

En medio de la polémica y al parecer, sin sabor que ha traído consigo las acciones de Umaña, una luz de felicidad llegó nuevamente para Alejandro con la visita de su hijo a Colombia. Además de convertirse en su compañía, de acuerdo con sus declaraciones durante el programa, también ha podido hablar con él sobre la situación que afronta con su actual pareja y por ende, su participación en la televisión nacional.

El hombre también ha aprovechado para compartir con Tomás en otros espacios, pues compartió con sus fans una serie de imágenes en compañía del menor en un famoso restaurante: “Almuerzo con el Tomy. Mi motor...”, dejando ver el cariño que se tienen y lo bien que la pasan juntos.

La serie de comentarios por parte de sus fans y personalidades de la farándula nacional no se hicieron esperar, destacando lo bonitos que se ven juntos y por supuesto, las acciones de Nataly Umaña no pasaron de largo, pues le pidieron alejarse de quien no lo valoro, pues según sus fans, él es todo un caballero y lo demostró durante sus palabras en ‘La Casa de los Famosos, Colombia’, en compañía de Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

Cabe resaltar que después de los primeros rumores entre Nataly Umaña y Melfi, Alejandro Estrada decidió mantener su cuenta de Instagram en privado, lo que para muchos significa una molestia por los comentarios recibidos, para otros una forma de crecer y obtener una visibilidad mayor a través de esta plataforma, pues es evidente que su número de seguidores ha aumentado considerablemente.

