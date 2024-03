“Cuerno no es”: Nataly Umaña trató de justificar su relación con Melfi en ‘La casa de los famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es un formato que se ha replicado en varios países, como México y Estados Unidos. Ahora, este reality ha llegado a Colombia de la mano de VIX y RCN, brindando a los televidentes la oportunidad de explorar la vida de sus famosos colombianos favoritos. En el transcurso del programa, los espectadores pueden presenciar una variedad de emociones en los participantes y algo que ha dado de que hablar, es la relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, mientras que Alejandro Estrada, esposo de la actriz, ha opinado en redes sociales sobre la situación, pero las declaraciones recientes de la actriz dentro de la casa dieron mucho de que hablar.

Nataly ha afirmado en varias ocasiones que está viviendo la experiencia completa que ofrece el reality y que su acercamiento con Melfi hace parte de esa experiencia, en el confesionario de la casa afirmó: “no quiero hablar de mi esposo por respeto a él, pero es el hombre más maravilloso y como ha sido un buen hombre el merece ser feliz, y yo merezco ser feliz. Sé que el de afuera es mi mundo real, estoy haciendo lo que quiero aquí”. Además, en una de sus conversaciones con Melfi, afirmó que al “amor no es suficiente. Pero no he puesto el cuerno, si me deje llevar, pero cuerno no fue”.

Melfi, el cantante panameño, también se refirió a su relación con Nataly y dijo que en sus planes no estaba que su acercamiento se extendiera a este punto, además afirmó que en parte se siente mal por hacer daño a Alejandro, quién durante la gala de eliminación se mostró bastante afectado por la situación de su esposa junto a Melfi.

La reaccion de muchos fue tildar a Nataly de “descarada”, “como normaliza el engaño esta mujer, que relajada, que es” y “lo que dio a entender es que no es feliz con su esposo, está aburrida”.