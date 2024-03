“Escudarse en el feminismo”: Beto Arango le colocó fuerte apodo a Karen Sevillano ya afuera de La Casa de los Famosos

‘La Casa de los Famosos’ de RCN, va ‘a toda mecha’ y ya son tres los eliminados que acumula desde su estreno el pasado domingo 11 de febrero. Precisamente, Beto Arango, el más reciente en salir, decidió arremeter en contra de Karen Sevillano, a quien dejó como nominada para la siguiente eliminación; misma a la que le puso un fuerte apodo que nadie llegó a escuchar en medio del reality.

Arango, Naren Daryanani, y la comediante Johana Velandia, fueron los tres primeros en partir del programa de ‘Nuestra Tele’, mismos cuya eliminación no solo tiene de por medio la falta de apoyo de los colombianos en las votaciones, también las afectaciones en los ‘careos’, en donde Sevillano siempre ataca con contundencia.

Ante su reciente partida ‘Betico’, decidió volver a atacar a la creadora de contenido vallecaucana, y en entrevista para Publimetro Colombia, decidió hablar del porqué le colocó una etiqueta que, para él, la describe a la perfección.

“Le estoy diciendo “Karen Se-villana”. Es una persona que no es constructiva, no te dice cosas constructivas y tira a matar. Lo que le dijo a Omar Murillo fue horrible, como se lo dijo, la manera en que lo trató, como lo miró, como lo retó; trató de hacer ver una versión que no es a los millones de televidentes que ven ‘La Casa de los Famosos’ y la gente no es boba, ya no le comen. Puedo dar fe que Omar es una buena persona, es un buen ser humano”, manifestó.

“Yo creo que no se le debe alzar la voz a nadie, por el hecho de ser hombre o mujer o el género que seas. El trato debe ser igual y escudarse en el feminismo para hacer ver mal a una persona no está bien. (...) ¿A Karen hace cuánto no le dan un abrazo?”, añadió.

