Carla Giraldo le ahogó las penas a Alejandro Estrada con ‘perreito’ en ‘La Casa de los Famosos’

Lo que está pasando en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, en estos días, es digno de un libreto para una novela. Luego de que se encendieran las alertas de infidelidad, luego de que Nataly Umaña y el panameño Melfi estuvieran más que acaramelados en el set; y mientras esto sucedía, el esposo de Umaña, Alejandro Estrada, veía todo con ganas de meterse al reality. Ahora a esta historia se le suma otra escena, una en la que Estrada desahoga su dolor con Carla Giraldo.

Fue tal el ‘boom mediático’, que generó la posible infidelidad de Umaña a Estrada, que los productores de este formato de ‘Nuestra Tele’, decidieron llevar al cucuteño al lugar en donde se graba el audiovisual para que le ‘cantara la tabla’, a su esposa y a su posible nuevo amor, a quienes les dijo: “Esta experiencia me va a ayudar a ser otro Alejandro, a crecer y a soltar”, palabras que pueden convertirse en actos, luego de que las presentadoras le dieran a conocer que el jefe le permitiría entrar a la casa si él lo desea.

Tras las grabaciones de este episodio, que para muchos ha sido el mejor desde el estreno del reality el pasado 11 de febrero, fuera de cámaras se le vio a Estrada, más Alegre, hasta el punto de tirarse los ‘prohibidos’, con Giraldo. Este acto quedó evidenciado en un clip de TikTok, que en menos de una hora superó las 400.000 reproducciones.

“Cuando no se puede caer más bajo sale con esto”, “Esa Carla no pierde ni una”, “Ese hombre no llora, ese hombre factura”, “Alejo va de ‘Guatemala a guate peor’”, “El mero Cacho Alegre”, “Ya que Nataly lo descuido, que aproveché”, y “Esa si es la verdadera casa de los ‘famozos’”, fueron algunas de las reacciones.

