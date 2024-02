Esta es la famosa actriz de ‘Padres e hijos’ que terminó viviendo en la calle por culpa de la droga

‘Padres e Hijos’ fue una de las novelas mas vistas a nivel nacional y duró más de 15 años retratando la historia de la familia Franco, quienes contaban con varios personajes como Carlos Alberto, Gabriela, Felipe, Esteban y entre otros. La trama giraba en torno a los conflictos y relaciones entre padres e hijos, y cómo estos afectan a la familia en su conjunto. Los personajes eran muy diversos y complejos, lo que hacía que la serie sea muy interesante de ver.

Uno de los aspectos más destacados de Padres e Hijos era su realismo. La serie abordaba temas como la drogadicción, el alcoholismo, la violencia doméstica y la infidelidad, entre otros. Y lo hacía de una manera muy precisa e integral, sin caer en clichés o estereotipos.

Otro aspecto que encantaba de Padres e Hijos era su capacidad para evolucionar con el tiempo. A medida que pasaban los años, los personajes cambian y se desarrollaban en la época, lo que hacía que la serie fuera aún más interesante.

Reencuentro de los actores de 'Padres e hijos'.

Muchos actores pasaron por la producción de ‘Padres e hijos’ e incluso muchos fueron exitosos, pero lastimosamente María del Pilar Montoya tuvo una fuerte adicción a las drogas que la llevaron a vivir en las calles de Cali.

“Mi nombre es María del Pilar Montoya y estuve en Padres e hijos hace 20 años, también en La otra mitad del sol con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También en El hijo de Nadie y Cara o sello. Luego caí en la droga y estuve más de 18 años en ella”.

Inicialmente, la actriz que pasó por el set de Padres e hijos accedió a la mano bondadosa de Nicole una creadora de contenido vallecaucana. De hecho, hasta La gorda Fabiola le envió un saludo para que se animara a salir de las dificultades que atraviesa.

Tras varios intentos por ayudarla con varios centros de rehabilitación en Cali, la reconocida actriz decidió no continuar y seguir por el rumbo de la adicción.

“A veces es difícil luchar contra la corriente”, escribió la creadora de contenido Nicole Díaz. Sabiendo el final de esta historia, un usuario le escribió lo siguiente a la creadora de contenido: “Nicol no te sientas mal, ellos tienen una capacidad para decir inventar acomodar con tal de hacer sus cosas porque ellos no tienen dominio, ellos no son dueños de sus decisiones, por eso necesitan la ayuda de Dios primero que todo”.