¿La favorita? Mafe Walker se ganó el amor de los internautas por está acción en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

Mafe Walker ha sido catalogada como una de las participantes menos esperadas en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, generando todo tipo de reacciones por su llegada a este reality show, muchas de ellas de rechazo y burla. Pero en un giro de eventos, en los últimos días ha despertado algunos comentarios positivos por una acción dentro del programa.

La colombiana figura como una de los 21 personalidades que están actualmente viviendo bajo el mismo techo y siendo monitoreados las 24 horas del día por una gran cantidad de cámaras dentro de todas las habitaciones de la casa, de modo que los espectadores puedan verlos sin censura.

Este tipo de programas tiende a ser polémico, ya que las condiciones invitan a que se produzcan algunas situaciones tensas entre los participantes por roces y fricciones entre ellos, bien sea por acciones previas a su entrada al programa como por eventos desarrollados durante el mismo.

Esto también le permite a los espectadores conocer un poco más respecto a los participantes de La Casa de los Famosos, con algunos de ellos sacando a la luz ciertas actitudes que han terminado por fastidiar a los televidentes, como el caso de Karen Sevillano que empezó siendo una de las favoritas, pero actualmente se ha llevado críticas.

Lo mismo sucede con Martha Isabel Bolaños, que se ha perfilado como una de las participantes menos apreciadas tanto por el público como por el resto de sus compañeros dentro de la casa, recibiendo varios mensajes negativos en el proceso.

Mafe Walker no se queda atrás, ya que los televidentes han manifestado a través de las redes sociales que esperan con ansias el momento de su retiro del reality show, indicando que su actitud es molesta y disparatada.

¿Mafe Walker es la nueva favorita de La Casa de los Famosos?

A pesar que algunos internautas no quieren seguir viéndola en la pantalla chica, otros usuarios de Instagram han salido en su defensa, expresando que a propósito de una acción de la colombiana dentro de la casa merece estar entre las finalistas.

Y es que muchos usuarios de esta plataforma aseguran que si bien Mafe Walker es una persona disparatada, se ha mostrado transparente, pacífica y muy tolerante al ambiente tenso que se ha presentado dentro de La Casa de los Famosos.

“Pueden decir lo que sea de mafe pero se nota que ella tiene un buen corazón y no se mete con nadie , ella vive en su mundo y no le hace daño a nadie”, “Ella es el 2% que respresenta al colombiano honesto que no se mete en nada”, “Puede estar loquita pero tiene una energía muy linda. No quiere hacerle daño a nadie” y “Quiero a Mafe en la final, se merece ganar por lo buena que ha sido con sus compañeros” son algunos de los mensajes que se pueden leer en algunas publicaciones del reality show.