“Pobre del esposo”: Miguel Melfi habla de su relación con Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

Durante en una reunión en la cocina de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia la creadora de contenido Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ y Karen Sevillano confrontaron al panameño Miguel Melfi sobre lo que pasa entre él y Nataly Umaña.

‘La Segura’ le indicó que vio un acercamiento que tuvieron que la asombró demasiado y ante esto Karen Sevillano le cuestionó sobre si ambos se corresponden o no. “Obviamente yo sé que a vos te gusta ella, pero ¿vos te sentís correspondido?”, le preguntó Karen Sevillano y de inmediato Melfi no dudó en responderles.

“A veces, otras veces no, o sea que hay cosas que hace, pero es como qué… A veces siento que sí, porque como te digo las miradas y todo ese tipo de cosas, que tú viste ayer. O sea que no es como soy yo el que está ahí, pero por otro lado yo respeto que ella tiene una situación y por eso no hago preguntas, yo simplemente voy fluyendo, disfruto el rato con ella, como que la química que hay, los relajitos y todo, como nos comportamos, pero yo no estoy como esperando nada es como al fin y al cabo si nos llevamos bien mejor así que estar yo como esperando qué va a pasar. No estoy esperando nada, no tengo ninguna expectativa, la estoy disfrutando y ya”, dijo Melfi.

Entre tanto, ‘La Segura’ aseguró que ha tenido la intención de hablar con Nataly Umaña a ver si tiene conciencia de lo que se está viendo por la pantalla. Es de recordar que Nataly Umaña está casada con el actor Alejandro Estrada, con quien sostiene una relación desde el año 2012.

El clip publicado por ViX acumuló reacciones por parte de los televidentes quienes no han dejado de pronunciarse al respecto de este acercamiento entre ambos participantes de la ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

ay no! pobre del esposo, que le toca soportar estos chispeos. — Alin (@Ithestre) February 20, 2024

Días atrás Karen Sevillano al enterarse de la atracción de ambos participantes manifestó su interés en unirlos, pero tiempo más tarde se enteró del estado civil de la actriz por lo que cambió de actitud y se ha mantenido un poco hermética y sigilosa de lo que pasa entre ambos.

Soy Karen tratando de entender cada que veo a estos dos 🙄😅#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/lYxnNY4Naq — YO SOY ❤️‍🩹 (@YoT1510) February 21, 2024

Karen ya confrontó a Melfi respecto a lo que pasa con Nataly Umaña. 😱😱😱 #LaCasaDeLosFamososColombia @LaCasaFamososCo pic.twitter.com/wZjaR5ellR — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) February 18, 2024