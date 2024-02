Mafe Walker confesó haber salido de ‘La Casa de Los Famosos’

En la más reciente edición de ‘La Casa de Los Famosos’ cada uno de los equipos debió unirse para así luchar juntos en una prueba que dependiendo del resultado les garantizaría determinada cantidad de comida.

Para ello debían subirse a una caminadora y recorrer 100 kilómetros durante 12 horas, pero la regla era que solo podían pasar una vez y dejar un tiempo máximo de 30 segundos para hacer el respetivo relevo, de lo contrario se les restaría 5 kilómetros de lo acumulado.

Juan David Zapata resultó ser el que más kilómetros recorrió mientras los demás compañeros le brindaban el apoyo necesario para poder continuar. Pero lejos de lo recorrido por cada uno, de las expectativas y decepciones de la cantidad final, la de Mafe Walker resaltó.

Y es que la famosa que dice hablar idioma alienígena lo hizo de una manera contagiosa en la que con su buena energía y serenidad convocó “sus poderes galácticos” para cumplir con su meta.

“Vamos a activar toda nuestra energía corriendo, la energía vital anaiken en kentake meika ena ika enameika, te empoderas amor, ena ika enameika, eres totalmente poderoso y poderosa, todo el power galáctico”, dijo Mafe Walker sobre la caminadora.

Sin embargo, al culminar la prueba fue convocada por el ‘jefe’ para su respectiva entrevista en la que aseguró haber no solo salido de la ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia, sino del mismo planeta Tierra a otras dimensiones.

“Corrí desde el planeta Tierra hasta otras dimensiones galácticas Andrómeda, Siriu, como su fuera a otros planetas y volver. Me sentía en una nave galáctica. Son otras dimensiones y las acabo de correr amores” — Mafe Walker

Canal RCN publicó el extracto de la entrevista de Mafe Walker por lo que las reacciones no tardaron en llegar entre quienes apoyan a la participante y sus detractores.

“Y corrió como un kilómetro ósea que Andrómeda y Sirius está allí no más 🫣”, “Ja ja ja esa Mafe y corrió solo 1km 600 mt 😂 🙌 🔥 👽” y “Pueden decir lo que sea de Mafe, pero se nota que ella tiene un buen corazón y no se mete con nadie , ella vive en su mundo y no le hace daño a nadie”, son algunas de las reacciones que destacan en el post.