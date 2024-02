No todo es risa, ‘Culotauro’ terminó llorando desconsolado en ‘La Casa de Los Famosos’

Las emociones quedaron a flor de piel en la reciente prueba para escoger al líder de la semana en ‘La Casa de Los Famosos’ y es que la competencia que consistía en atravesar una pista enjabonada al estilo mesoneros terminó convertida en una absoluta confusión.

Puede leer: Omar Murillo le cantó la tabla a Karen Sevillano por su actitud en ‘La Casa de Los Famosos’

Tanto el equipo Infierno como Cielo cometieron fallas en las reglas establecidas por el ‘Jefe’ de ‘La Casa de Los Famosos’, por lo que los reclamos en vivo y televisión nacional no se hicieron esperar por parte de los participantes que exigían el puesto.

Luego de la revisión de las cámaras se decretó un empate que derivó en una nueva competencia, solo que, con un representante de cada equipo, al concluir terminó siendo Infierno el equipo que se mediría de manera interna para definir al líder que recayó en Nataly Umaña, pese a que en los videos se ve que el ganador era otro, según comentan en las redes sociales.

Pero lejos del festejo directo y burlesco de algunos miembros del equipo contrario, las cosas en el team Cielo se tornaron de bajos ánimos, lo que los llevó a reflexionar sobre lo que ha sido su convivencia como equipo dentro de la competencia.

Es así como Beto Arango, Julián Trujillo, Isabella Santiago, Mafe Walker, Martha iSabel Bolaños y hasta Karen Sevillano reflexionaron al respecto. Entre ellos estaba el comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, quien se quebró en medio de la conversación.

El participante habló de cómo ha afectado la competencia a las participantes desde sus puntos de interés y el ego, por lo que se refirió a las veces que los desacuerdos han formado parte de su equipo y lo comparó con su familia.

“Yo creo que a veces sabemos que hay personas que perdemos más la calma que otras… tenemos que saber que estamos compitiendo con seres humanos que se están dejando ser afectados por una competencia, por un ego. El conocernos creo que es potencia de algo, y cuando lo he conocido me he potenciado mucho, como artista, como también parte de una familia que nos pasamos como discutiendo y yo vengo de esa”, dijo ‘Culotauro’.

‘Culotauro’ ha tenido mucha afinidad con el equipo contrario, sin embargo, a la hora de la competencia está claro sobre el bando al que pertenece y es por ello que se ha convertido en uno de los favoritos debido a su versatilidad, jocosidad y sobre todo neutralidad a la hora de decir las cosas.