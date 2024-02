Claudia Bahamón habló del matrimonio que lleva con Simón Brand: “Muy difícil”

Claudia Bahamón es una presentadora de televisión, modelo y empresaria colombiana. Es reconocida por su trabajo en diferentes programas nacionales e internacionales, pero el más emblemático es “MasterChef”. Además, es fundadora de su propia marca de productos con los que resalta la belleza femenina.

Por otro lado, Simón Brand es un director de cine y publicidad colombiano. Ha dirigido videos musicales para artistas como Shakira, Juanes y Ricky Martin. También ha dirigido películas como “Default” y “Paraíso Travel”.

Ambos son talentos impresionantes en sus respectivos campos y han dejado una huella importante en la industria del entretenimiento en Colombia y más allá. La pareja se conoció en el set de grabación de un comercial hace más de 18 años y desde entonces han construido una relación sólida y duradera.

Recientemente, la presentadora tuvo una conversación con los exparticipantes de ‘MasterChef Celebrity’, Frank Martínez, Mauricio ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada en el programa de YouTube ‘Monólogos sin propina’.

El comediante Frank Martínez le preguntó: “¿Cómo hace uno para mantener un matrimonio de 19 años?” Ella le respondió: “Ni, pinche idea, es muy difícil”.

Martínez volvió preguntarle: “¿Cuál es el ‘tip’ para mantener una convivencia en pareja después de 19 años de matrimonio? ¿No se siente como un secuestro a plazos?” Bahamón respondió: “El consejo es tener paciencia”.

Según la presentadora, el problema en los matrimonios radica en que la pareja continúa reclamando por cosas que ya han quedado en el pasado.

“Ya no tiro como antes, no tengo esa agilidad mental que antes, me duermo fácilmente. No me apetece ir al cine a diario ni ver tres películas seguidas. Así que, por favor, no me reproches. Estas son las nuevas reglas; uno tiene que volver a empezar para que funcione. Por eso, el matrimonio está mal diseñado”, respondió Bahamón.

Ante esa respuesta el comediante y participante de ‘MasterChef’ Frank Martínez en tono de burla le preguntó: “Entonces, ¿una ‘divociatón’, Claudia?”, pero ella respondió con firmeza: “No”.