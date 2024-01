“¿Dónde está tu esposo?”: Claudia Bahamón despierta rumores de divorcio al publicar reveladoras fotos

Claudia Bahamón encendió las alarmas en las redes sociales a propósito de una serie de publicaciones en donde muestra varias fotos que, según algunos usuarios de las plataformas digitales, serían algunos indicios de que podría estar cerca de un divorcio con su pareja, el cineasta Simón Brand.

La presentadora empezó una nueva vida en su tierra natal, luego de haber permanecido varios años en Estados Unidos junto a su esposo y sus dos hijos. Pero de cara al final del año pasado, la colombiana mostró que ya tiene un nuevo hogar muy bien equipado y de gran tamaño.

Las razones por las que decidió dejar su vida en Norteamérica para regresar a Colombia aún no son del todo claras, más allá de un mensaje en donde afirma que quiere reconectar con su tierra y que sus hijos puedan ver las maravillas que el país cafetero tiene para brindarles.

“Pienso en el privilegio de re-conectar con mis raíces, con re-descubrir lugares cargados de magia, en lo afortunados que somos de tener el país más biodiverso del mundo, pienso en la dicha de que mis hijos vivan de cerca el país más hermoso en donde nací y sí, quiero que se apropien de él, de sus paisajes, de nuestras herencias, de nuestra cultura, folclor y gastronomía, que conozcan la gente más cálida y trabajadora para que sea su ejemplo”, escribió Claudia Bahamón en una publicación.

Y a propósito de la celebración de su cumpleaños en tierras colombianas, la modelo publicó una serie de imágenes en las que se pudo ver cómo disfrutó de los paisajes y las actividades acuáticas que Gigante, Huila le brindó a ella y a varios miembros de su familia.

En el carrusel de imágenes se puede ver a la presentadora disfrutando de un paseo en lancha con sus dos hijos y otros miembros de su familia, realizando algunas actividades acuáticas en el proceso. Pero lo que más despertó la curiosidad de sus seguidores es que su esposo no se encontraba en ninguna de las imágenes.

Seguidores de Claudia Bahamón se preguntan dónde está su esposo

A través de la sección de comentarios del post, varios de sus seguidores aprovecharon para dejarle buenos deseos a propósito de su día especial, además de otros mensajes en donde elogiaban su figura en el proceso.

Pero también se presentaron aquellos internautas que quedaron intrigados porque Simón Brand no figuró en la celebración de cumpleaños de Claudia Bahamón, dejando una gran cantidad de comentarios al respecto.

“Claudia por qué no salen fotos con tu esposo? Están distanciados”, “Qué pasó con Simón?”, “Dónde está tu esposo que tiene rato que no sale en tus fotos?” y “Que Simón no esté en el cumpleaños de Claudia me da muy mala espina :/″ son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.