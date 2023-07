Un error médico: Claudia Bahamón acabó rumores y detalló por qué está en el hospital

La presentadora Claudia Bahamón es una de las más queridas de la televisión colombiana puesto que ha acompañado las emisiones de Masterchef Celebrity Colombia. Esta vez se filtró la información de que ella estaba en el hospital y preocupó a sus seguidores. Ante la información que ha sido confusa, la propia presentadora decidió salir a aclarar lo que le sucedió y agradeció el apoyo que ha recibido.

La presentadora, que se ha hecho renombre no solo por su belleza, sino por su carisma y habilidad para conectar con los televidentes, detalló que está en el hospital por un error médico que cometió un fisiatra que le estaba haciendo terapia.

También le puede interesar: “Solo preguntaba por la plata”: Claudia Bahamón confesó los ‘errores’ que cometió al inicio de su carrera

“El médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó”, contó por medio de sus redes sociales la presentadora.

Pero además, ella se mostró resignada con el error que cometieron con ella y señaló que son “accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mi y ahora estoy lidiando con eso”. Luego de esta fatídica terapia fue que le tocó salir corriendo para urgencias y ahora se encuentra recuperándose de la grave afectación a su pulmón.

Bahamón dijo que le diagnosticaron “neumotórax”, que es la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar. Además, detalló que le dolió muchísimo el tratamiento que consiste en la instalación de un catéter grande en la pleura.

Lea también: ‘Epa Colombia’ dejó por el piso a sus empleados con unas preguntas comprometedoras

“Se siente presión, ahogo, incomodidad. Toca respirar despacio como pueda y llenarme de paciencia”, detalló sobre este engorroso tratamiento. Por último, la presentadora agradeció al apoyo que ha recibido y destacó que el dolor está controlado y espera que pronto pueda salir de clínica.

“Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos. Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida. Gracias gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor. Los quiero por siempre.”, señaló.