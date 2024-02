Juliana Galvis comparte detalles conmovedores de la partida de su madre Beatriz Valdivieso, quien padeció Alzheimer

La reconocida actriz colombiana Juliana Galvis ha revelado recientemente detalles íntimos sobre la dolorosa partida de su madre, Beatriz Valdivieso, quien falleció el pasado 9 de enero. En una entrevista para el programa “Lo sé todo”, Galvis abrió su corazón para contar cómo fueron los últimos días de su madre y la verdad detrás de su enfermedad.

Aunque Juliana Galvis es conocida por su destacada carrera en producciones televisivas como “El cartel de los sapos”, “La venganza de Analía” y “El general Naranjo”, entre otras, revela que detrás de su éxito se esconde una historia familiar marcada por el amor y el sacrificio.

Le puede interesar: Desde la infancia: Sebastián Martínez mostró de dónde viene su amor por las motos

Durante una entrevista, con Lo Sé Todo, Galvis compartió que su madre, Beatriz Valdivieso, libró una batalla silenciosa contra una enfermedad que decidió mantener en secreto. La revelación de Juliana sobre la enfermedad de su madre ha conmovido a muchos, ya que reveló que Beatriz sufría de Alzheimer, una enfermedad que comenzó a manifestarse durante la pandemia.

A pesar de que Beatriz aún reconocía a su familia, su memoria inmediata se desvanecía lentamente. Sin embargo, el Alzheimer no fue la causa directa de su fallecimiento. Galvis compartió un relato desgarrador sobre los últimos días de su madre, marcados por complicaciones médicas repentinas.

Le puede interesar: “Me quitó más de 20 millones” Martha Isabel Bolaños reveló que una expareja la estafó

El 14 de diciembre, Juliana invitó a su madre a almorzar, pero durante el encuentro, Beatriz experimentó un episodio de ahogo repentino. Esto llevó a Juliana a llevarla de inmediato al médico, donde descubrieron un pulmón obstruido y, aún más devastador, la presencia de cáncer en su cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, Juliana decidió no revelarle a su madre el diagnóstico de cáncer para permitirle disfrutar de sus últimos momentos en paz. Esta decisión, aunque dolorosa, brindó a Beatriz la tranquilidad que tanto merecía.

Le puede interesar: Matador vuelve a ‘camellar’ en los medios de comunicación: ¿'Ayudita’ del Gobierno Petro?

A las 3 de la mañana del 9 de enero, Juliana recibió la llamada que cambiaría su vida: su madre había fallecido. A pesar del dolor, Juliana se sintió reconfortada por haber cuidado de su madre hasta el último momento y por haberle permitido partir en paz.

“Ha sido muy doloroso pero hoy entiendo que ha sido un premio de Dios por todas las cosas buenas que ella hizo en la vida, se fue finalmente sin saber que estaba enferma, yo no le dije y le pedí el favor al doctor que no le dijera hasta que no salieran los resultados de la biopsia porque estábamos en navidad, en fiestas”, expresó la actriz en medio de un diálogo con Lo Sé Todo.