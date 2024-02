“Me quitó más de 20 millones” Martha Isabel Bolaños reveló que una expareja la estafó

Martha Isabel Bolaños es una reconocida actriz y empresaria nacida en Cali que se dio a conocer por su papel en la icónica telenovela “Betty la fea”, donde interpretó a Jenny García “La Pupuchurra”. Pero Martha Isabel no se quedó ahí, también ha participado en otros proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su versatilidad como actriz.

Pero eso no es todo, también tuvo una participación en el programa de RCN “MasterChef”, donde mostró sus habilidades culinarias y sorprendió a todos con sus platos deliciosos. Actualmente, podemos ver a Martha Isabel en el reality show “La casa de los famosos”, donde comparte casa con otros reconocidos artistas.

De hecho, la artista confesó que salió con un hombre que supuestamente era millonario y que vivía en el barrio Santa Bárbara, ubicado en el norte de Bogotá. También reveló que el hombre la sedujo con costosos regalos, pero que al final ella terminó pagando todo.

En medio de su relación, la artista se empezó a dar cuenta que este hombre no era el que aparentaba ser, sino que tenía muchas deudas y no tenía un peso como lo afirmó al principio de la relación.

“Yo me fui a vivir a México con él, pero yo era la que pagaba todo, la comida, la ropa, los hoteles, al final termine pagando más de 20 millones. Él me decía que tenía un terreno avaluado en más de 40 millones de dólares, que apenas lo vendiera me pagaba todo”, afirmó la actriz.

Además, mencionó que el hombre no la dejaba trabajar como actriz porque no le gustaba que se diera besos con otros hombres.

La relación llegó a su fin gracias a que la actriz se dio cuenta de un mensaje que él tenía con otra mujer, y también porque el hijo de este hombre se empezó a meter en la relación que existía entre ambos: “Ese niño fue el que me ayudó a salir de esa relación, ese man me tenía re manipulada, ese man, persona que trataba persona que arruinaba”, a pesar de seguir pagando las deudas de esa relación, Martha Isabel Bolaños afirmó que lo perdonó.