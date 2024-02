De vendedor de aguacates a ser un éxito en la música: Este fue el sueño que logró cumplir Yeison Jiménez

Yeison Jiménez es un cantante y compositor originario de Manzanares, Caldas, vendía aguacates mientras despegaba su carrera en la música. Desde muy joven mostró su pasión por la música y comenzó a componer sus propias canciones. Con el tiempo, su talento fue reconocido y se convirtió en uno de los artistas más populares de Colombia. Su estilo musical ha sido descrito como una mezcla entre la música popular y la ranchera, lo que lo hace único y diferente a otros artistas.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Aventurero”, “Siga Bebiendo”, “Gracias a Ti”, entre muchas otras. Sus letras hablan sobre el amor, la vida en el campo y las tradiciones colombianas. Además de su talento musical, Yeison Jiménez es conocido por su humildad y cercanía con sus fans. Siempre se ha mantenido fiel a sus raíces y ha trabajado duro para llegar a donde está hoy en día.

En medio de una entrevista con un reconocido medio colombiano, el artista contó detalles de su nueva gira musical y de su vida privada: “Es una idea sumamente ambiciosa, queremos llenar el Movistar Arena y La Macarena. Ya era hora, son 13 años de argumentos, de hacer música, así que estamos muy ilusionados, confiando en Dios que todo se nos dé. Los retos son muy bacanos y vamos con la mejor energía”, comenzó diciendo.

Después añadió: “Yo me imaginaba que iba a cantar y que iba a llegar a pegar un par de canciones y que me compraría mi casa, mi carro y que ya, que eso iba a ser toda la historia, jamás me imaginé que iba a poder trascender en el tiempo y hacer tantas cosas a nivel internacional, yo era un vendedor de aguacates y no pensaba que podía cantar en España, México o Estados Unidos. Me dejo sorprender todos los días, dejo que las cosas sigan su rumbo”.

Gracias a su éxito musical, Yeison Jiménez ha logrado comprar su casa, su carro y consolidarse como un empresario que genera trabajo a nivel nacional, su historia de vida sin duda alguna es un ejemplo de perseverancia y superación.

