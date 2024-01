Luis Alberto Posada rompió el silencio y reveló las razones por las que Yeison Jiménez se le salió del corazón

Yeison Jiménez reconocido cantante del género popular en Colombia, ha alcanzado la fama a los 32 años gracias a sus composiciones y canciones que son populares en diversas celebraciones familiares. Además de su éxito musical, ha participado como jurado en programas como ‘Yo Me Llamo’ y ha sido asesor en ‘La Voz Kids’. Sin embargo, recientemente, Jiménez abordó una situación desfavorable en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde se refirió a acusaciones relacionadas con Luis Alberto Posada, otro destacado cantante de música popular.

Lo sucedido fue que durante el concierto, Luis Alberto Posada mencionó que tuvo problemas con el sonido del concierto, y muchos señalaron a Yeison de estar relacionado con este suceso, pues el evento estaba financiado por la casa de eventos de Yeison Jiménez. Posada rompió el silencio y contó su versión de lo sucedido.

‘Posadita’ fue muy claro al expresar que los hechos lo hicieron sentir bastante disgustado y que como un artista de tanta vocación y esperado por el público, esperaba que durante su show hubiera condiciones mínimas para garantizarle a los asistentes una buena experiencia en el concierto: “yo busqué a hablar con Yeison Jiménez y coloca al manager de él a hablar, y quedamos de hablar pero nunca llamó. Yo no soy la superestrella, pero merezco respeto y llevo muchos años sin pisotear a nadie; yo jamás hablé de Yeison, pero él viene y se lava las manos. Aplaudo su éxito, pero no haga cosas para querer ser más grande que otros, respete la jerarquía, los hijos no le pegan a los papás”, contradiciendo la versión de Yeison en la que sostuvo que aunque trató de comunicarse con Posada, no logró hacerlo.

Luis Alberto Posada fue muy claro al expresar su molestia por lo sucedido y al exigir respeto.