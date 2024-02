“Pesaba 78 y quedé en 44 kilos”, este fue el accidente que alejó a Daren Daryanani de la televisión por años

El actor Naren Daryanani volvió a ser centro de conversaciones luego de anunciar su participación en el reality show de pruebas y convivencia del Canal RCN, ‘La casa de los famosos’, donde tras solo 8 días en competencia, resultó siendo la primera celebridad en abandonar la casa al no tener el apoyo del publico y de los televidentes, puesto que estuvo ausente de la televisión durante varios años. Su papel de ‘Federico Franco’, en ‘Padres e Hijos’ es uno de los más recordados dentro de su carrera actoral.

Entre lágrimas y nostalgia, el actor se despidió de sus compañeros, quienes conocieron un poco más de lo que sucedió con él y los motivos por los cuales tuvo que ausentarse de las cámaras durante algunos años, luego de sus papeles en ‘Corazón prohibido’, ‘Te voy a enseñar a querer’, ‘La mujer en el espejo’, ‘La venganza’, entre otras.

Lea también: ¿Qué le pasó? Este es el asombroso cambio físico de Naren Daryanani después de su papel en Padres e hijos

A sus 52 años de edad, el actor comparte con sus seguidores la pasión que tiene por el ejercicio y lo bien que se siente cuidando su físico, pero lo que sus fans no conocen realmente es la verdadera causa de su repentino cambio.

Vale la pena recordar el Naren había comentado a el Canal Uno, que años atrás sufrió un accidente que le cambió por completo su vida, lo alejó de su pasión, lo dejó sin amigos y lo confrontó.

“Pesaba 78 bien rayado y quedé en 44 kilos. Perdí el testículo, cuando me cerraron todo bien, pero luego me di cuenta de que no podía comer, un arroz era un sufrimiento impresionante. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como 10 días en la clínica. A mí la vida me dejó sin cuerpo, sin un peso, y sin gente alrededor”, mencionó Daryanani al medio de comunicación.

Lea también: El actor de ‘Padres e hijos’ que la brujería por poco le cuesta la vida

Cuál fue el accidente que sufrió Naren Daryanani?

“Estaba jugando fútbol. Un balón 50/50 con el arquero”, comentó en ese entonces el acto que chocó contra otro jugador y que recibió un fuerte y grave impacto en uno de sus testículos. Se inflamó y tras no prestarle atención al tema, terminó en el quirófano a raíz de la infección que se le generó.