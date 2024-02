Jhonny Rivera contó cómo maneja su fama para evitar perder la humildad

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores cómo ha logrado mantener la misma actitud y los pies sobre la tierra a pesar de tener una larga y exitosa trayectoria en el mundo de la música popular en Colombia, dejando claro que en su mente hay concepto muy importante que lo ayuda a mantener la humildad.

El cantante es considerado por sus fanáticos como uno de los exponentes más grandes de este género, además de resaltar su calidad humana, algo que ha dejado ver en más de una oportunidad con sus fanáticos tanto dentro como fuera del escenario.

Y es que en diversas ocasiones el colombiano ha invitado a cantar a sus fanáticos, los ha recibido sobre la tarima e incluso ha compartido con ellos fuera del escenario, tomándose fotos, firmando artículos y hasta invitando a varios de ellos a conocerlo a través de concursos.

Por su parte, en las redes sociales suele hacer lo mismo, protagonizando varias historias de Instagram en donde no solo aprovecha para brindar adelantos de sus temas y las fechas de sus conciertos, sino también para contar anécdotas o historias divertidas y compartir sobre su vida privada y su familia.

A propósito de esto, Jhonny Rivera aprovechó un tiempo libre que tenía en el aeropuerto para conectarse un poco con sus fans a través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, tomando en cuenta la interrogante de un seguidor sobre cómo suele manejar la fama para evitar que “se le suba a la cabeza”.

“La idea es ser consciente de que uno es un ser humano común y corriente, simplemente que uno tiene una canción sonando en la radio o un video que está muy viral y entonces eso lo hace a uno un poco reconocido. Pero no soy más que nadie y eso no me hace más que nadie, hay que tener clarísimo eso, tener los pies sobre la tierra, pienso yo”, dijo el artista en una historia.

¿Jhonny Rivera es homosexual? Esto respondió el artista

Además de esta y otras preguntas, el cantante también respondió una duda de un internauta que, según él, ha estado rondando desde hace mucho tiempo, en especial antes de que se hiciera pública su relación Jenny López.

A través de la caja de preguntas, un usuario de Instagram le preguntó a Jhonny Rivera si era homosexual, a lo que él respondió contundentemente que no lo es.