Jhonny Rivera reveló cuál es la única condición que tiene para mudarse a otro país

Jhonny Rivera le confesó a sus seguidores que de momento no tiene ningún tipo de plan de mudarse a otro país, admitiendo que le gusta mucho Colombia. Sin embargo, el artista reveló que hay una condición que toma en cuenta, que de cumplirse, sí podría considerar buscar un nuevo destino lejos de su tierra natal.

El cantante suele ser muy abierto al momento de hablar con sus fanáticos en las redes sociales, no solo compartiendo detalles de sus conciertos y sus proyectos musicales, sino también con aspectos más personales que van desde su familia y su novia hasta otros más privados.

Es por eso que le gusta protagonizar sesiones de preguntas y respuestas en Instagram con frecuencia, siendo muy abierto al momento de contestar las interrogantes de sus fans las cuales suelen ir desde su pasado hasta eventos actuales.

Sin embargo, en esta oportunidad uno de sus fans lo abordó sobre su futuro, preguntándole si tiene planes de mudars de Colombia para hacer vida en otro país. Y ante esta pregunta, Jhonny Rivera fue muy contundente al indicar que solo existe un escenario en el cual él podría considerar salir de su tierra.

“No, no, no. Yo amo mucho a Colombia, me amaño mucho acá, yo no creo. Tendría que ser que la situación se pusiera muy difícil, el tema de seguridad, o bueno. Pero por ahora no me pasa por la mente”, dijo el cantante en una historia.

Jhonny Rivera reveló un detalle importante sobre sus presentaciones en las cárceles

Además de hablar de su futuro, el intérprete de ‘Culpables’ también habló sobre su pasado, específicamente sobre los diversos conciertos que ha realizado dentro de los centros penitenciarios del país, revelando si cobra por este tipo de presentaciones.

“No, señor, no. Y además, ¿quién pagaría? Eso es algo que uno hace porque yo siento que hay una necesidad de devolver un poquito de lo que uno recibe, porque son muchas las bendiciones. Entonces los conciertos que uno hace, por ejemplo en un ancianato, o en esas fundaciones de niños maltratados, o en las cárceles, eso no tiene ningún costo”, contó Jhonny Rivera.