Jenny López, novia de Jhonny Rivera le respondió a quienes la tildan de ‘crecida’ por no regalarles una foto

A sus 21 años, l a caucana Jenny López, cantante y novia de Jhonny Rivera , está construyendo de a poco una imagen en el género popular, por lo que cada ‘descache’ o especulación web, puede representar afectaciones en su carrera. Ante esto, y con el objetivo de desmentir a quienes la tildan de ‘creida’, por las veces en las que no se toma fotos con sus fanáticos debido a una confusión, la intérprete de ‘Culpables’ decidió darle una solución a los seguidores que quieran tener un recuerdo de ella en sus celulares.

Mediante su cuenta de Instagram, en dónde acumula 640.000 seguidores, López decidió hacer uso de sus Historias para desahogarse, luego de que muchos le dieran a conocer que en las redes le están diciendo ‘crecida’ o ‘picada’, por las veces en las que no se ha tomado fotografías cuando se la encuentran en un lugar público, y más cuando está en compañía de Rivera.

“Es una situación que a veces es chistosa, a veces es incómoda, pero necesito hablarlo, porque no sé cómo manejarla. (...) Cuando estamos juntos en un aeropuerto o en algún lugar, llega alguna persona a nuestra mesa y dice “me regala una foto”, pero miran a Jhonny, entonces inmediatamente asumo que le está pidiendo la foto a él; y luego me dicen, “usted no me va a regalar la foto”, entones me levantó y me tomó la foto. (...) A veces yo poso para las fotos y entiendo que quieren la foto conmigo, y a veces no poso para la foto y malinterpretan eso como si yo fuera creída”, manifestó.

Ante estos hechos, que podrían llegar a afectar su carrera, Jenny les pidió a sus fans, que si quieren que ella salga en sus capturas fotografías cuando está junto a Jhonny, por favor se lo indiquen.

