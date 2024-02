Alberto Linero se fue en contra de San Valentín, esto es lo que dijo

Alberto Linero es conocido por su carisma y su capacidad para transmitir mensajes positivos a través de sus charlas y libros. Además de ser un exsacerdote, es psicólogo y coach, lo que le ha permitido ayudar a muchas personas a superar sus problemas emocionales y espirituales.

Desde muy joven, Alberto Linero sintió la llamada de Dios y decidió dedicarse por completo a la vida religiosa y espiritual. Ha trabajado en diversas parroquias y ha sido director espiritual de numerosos grupos juveniles.

Pero lo que realmente lo ha llevado a la fama son sus charlas motivacionales, en las que combina su formación religiosa con sus conocimientos en psicología y coaching. Sus mensajes siempre están enfocados en el amor, la esperanza y la superación personal.

De hecho, el panelista de Blu Radio, lanzó una crítica contundente hacia el festejo de San Valentín en Colombia, enfatizando la relevancia del período de preparación espiritual que representa el Miércoles de Ceniza.

“A mí no me venga con el cuento de San Valentín, hoy es miércoles de ceniza. Yo con la ceniza acá y otros con un corazoncito. No, hombre. Empieza la cuaresma y es un tiempo de preparación”, dijo Linero al responder a un comentario de Néstor Morales, director del programa.

Linero recordó que con el Miércoles de Ceniza inicia un período de 40 días en el que se proponen prácticas y experiencias que generen hábitos y habilidades espirituales.

“Desde el siglo IV, el miércoles siguiente a los carnavales se hace el signo de la ceniza buscando simbolizar la transitoriedad de la vida y la necesidad de arrepentimiento tras los excesos vividos en esos días de fiesta. No es un tiempo de tristeza, sino de penitencia. No se trata de aislarse de las dinámicas comunes de la cotidianidad, sino de encontrarle sentido desde la introspección y la profundización de la vida espiritual”, finalizó el sacerdote.