⁠”Son lo peor”: se van en contra del padre Alberto Linero por comentarios sobre villancicos

Alberto Linero, más conocido como ‘padre Linero’, a pesar de haber dejado de largo su rol sacerdotal en el 2018 para vivir la vida de un hombre que sigue creyendo en Dios, pero que no profesa el celibato, para terminar de sorprender al dar a conocer su relación sentimental con quien ahora es su pareja, pero sigue siendo un referente para quienes lo siguen en sus redes sociales, por lo que sus comentarios causan controversia, más en época navideña.

El panelista de Voz Populi aprovechó su espacio frente al micrófono para hablar sobre los villancicos y dar su opinión personal al respecto, logrando que los oyentes se fueran en contra de él en redes sociales.

Linero comentó que estas características canciones era “lo peor”, ya que según él, no tienen ningún valor y no representan la esencia de la época de Navidad, argumentando que las letras de los villancicos “no tienen ningún sentido”, sin lógica, con un ritmo alegre, pero carentes de sentido.

“Seamos claros, de lo peor que hay son los villancicos... no tienen ningún sentido”, comentó el exsacerdote, mientras complementaba su discurso discutiendo algunas letras de las canciones como: “¿'Tutaina’, qué es esa vaina; ‘Beben y beben’, qué esa vaina?... No, no, no… Yo lo lamento, son tiernos y a unos les gustan. Pero la verdad, los villancicos son lo que menos tienen que ver con la Navidad, o qué tienen qué ver”.

A pesar de sus comentarios, sigue siendo el guía espiritual y un referente de cómo encontrar a Dios y llevarlo siempre en el corazón siendo un buen cristiano, sin caer en los extremos del fanatismo, sino siempre enfocado en la fe, en la creencia, en ser un ser humano íntegro.

