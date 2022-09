Celebrando el amor: Alberto Linero se deja ver con su novia y envían mensaje a sus seguidores

Alberto Linero en el año 2018 compartió con sus seguidores que dejaba su labor de sacerdocio, luego de pertenecer a esta religión durante 20 años. Esto, con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos y asegurando que había encontrado el amor y esperaba vivir una nueva etapa de su vida. El samario en 2019 oficialmente reveló a su pareja Alcy, por primera vez, mientras se encontraban disfrutando de unos días de descanso en la playa.

Aunque habían sido pocos los detalles contados por el exsacerdote, reveló que había perdido su virginidad siendo un adulto. Además, en medio de una entrevista para ‘La Red’ aseguró que llevaba enamorado varios años de Alcy aunque ella no lo conocía aún. Resaltando que su noviazgo, había iniciado un año luego de su retiro como sacerdote.

Hace pocos días, llamó la atención de sus seguidores, pues, un video con su novia, el cual título “¿Amor y amistad en la misma persona?”. En el clip se observa a la pareja mientras se preparan para una sesión de fotos en donde las muestras de amor son más que evidentes, entre besos y abrazos. El reel cuenta con las voces tanto de Alberto como Alcy, en donde relatan la importancia de encontrar el amor y la amistad en la misma persona. Teniendo en cuenta, que los proyectos e ideales van de la mano, siendo un equipo que se apoya y se entiende a la perfección y demostrando que cada paso es valioso a la hora de construir una relación

Alberto agregó al video: “Dichosos quienes encuentran amor y amistad en la misma persona!❤️ ¡Que hoy sea un día para amar más de la cuenta, sabiendo que nunca es suficiente!🥰¡Dedícale este audio a esa persona especial!📲”.

Por otra parte, los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar por parte de algunas figuras de la farándula nacional, entre ellas Mónica Rodríguez, quien aseguró “❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ TODO”, por otro lado, también se refirió la cantante Adriana Lucia, agregando: “Hermosos, los amo”. Y por supuesto, no podían faltar las palabras de Alcy, la pareja del exsacerdote, ❤️ El mejor parche, la fuerza para crecer y esto que se construye día a día me emociona.