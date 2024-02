“Me estoy preparando para decir adiós” Silvestre Dangond reveló lo que piensa sobre su retiro musical

Silvestre Dangond es un cantante y compositor nacido en Urumita, La Guajira. Desde muy joven mostró su talento musical y comenzó a tocar el acordeón. En 2002 lanzó su primer álbum, y desde entonces ha sido uno de los artistas más populares en su género.

Lo que hace que Silvestre sea tan especial es su habilidad para combinar la tradición del vallenato con sonidos modernos. Sus canciones son pegajosas y emotivas, y siempre tienen un mensaje profundo. Además, su presencia en el escenario es impresionante, y sus conciertos son una experiencia única.

A lo largo de su carrera, Silvestre ha ganado numerosos premios y reconocimientos. Ha sido nominado a los Latin Grammy en varias ocasiones, y ha ganado varios premios Billboard de la música latina. También ha colaborado con otros artistas importantes como Nicky Jam y Maluma.

Pero lo que realmente hace que Silvestre sea especial es su conexión con sus fans. Él es un artista muy cercano a su público, y siempre trata de transmitir un mensaje positivo en sus canciones. Su música es una celebración de la cultura colombiana, y eso es algo que resuena con muchas personas.

Tras su regreso a los escenarios, Silvestre Dangond presentó a su público su nuevo álbum ‘Ta’ Malo’, con él que hará una gira de conciertos y comenzará en El Campín de Bogotá el próximo 18 de mayo. En el programa Día a Día, el cantante reveló que todavía vienen nuevas cosas: “Se dio la oportunidad de grabar una canción con Carlos Vives”.

También sorprendió al revelar que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pero que se prepara para su retiro musical: “me estoy preparando para decir adiós”. Explicó que, según su manera de pensar, no volvería a tomarse otro descanso de los escenarios, porque cree que llegará el momento en el que se retirará de la música y se dedicará a ser empresario.

“Si yo empezara a hacer cosas por complacer a las disqueras o a los empresarios, empieza el fracaso. He hecho lo que me da la gana. No necesito más niveles, necesito complacer a mi gente”,finalizó.