“Sean serios y respetuosos”: Alberto Linero confesó si entre sus planes está en convertirse en padre

Alberto José Linero mejor conocido como el padre Linero fue un sacerdote que luego de años de llevar la sotana, en 2018 decidió dejar de lado su labor con la iglesia católica para desarrollar sin problema alguno su vida amorosa. Tanto así que a principios de 2023 contrajo matrimonio con María Alcira Matallana Batista. Sin embargo, el tema de los hijos siempre ha sido una de las dudas por parte de sus seguidores.

Si bien, Linero no tiene problema alguno en referirse a varios aspectos de su vida el tema de tener hijos desde que se conoció su unión con Matallana no ha parado, así como las diversas muestras de amor con su pareja a través de sus redes sociales. Sin embargo, en medio de una entrevista para la emisora ‘Tropicana’ el también periodista fue contundente frente a este tema.

Le puede gustar: Muerta de amor: Daniela Álvarez mostró quien le pide permiso para darle besos en su muñón

A lo largo de la conversación fueron varios los temas a tratar, pero sin duda uno de los más esperados fue su negativa frente al tener hijos. Por su parte, Linero indicó: “Porque estoy viejo tengo 54 y uno a esa edad no tiene hijos, sean serios, sean respetuosos”. Seguidamente, Alberto indicó que es una decisión compartida, pues su pareja María Alcira tampoco tiene entre sus planes convertirse en madre.

“Ella tiene 44 años y entiende la feminidad desde otro lado”, destacando que su esposa es feminista, quien maneja la autonomía y según él, aseguró que ella es dueña de sí misma. Por ende, desde hace varios años se negó a ese estereotipo en el que antiguas generaciones han buscado encasillar a las mujeres: “De que si no son madres no son mujeres, ella se niega a eso”.

Sin embargo, Linero confesó que al principio sí deseo poder convertirse en padre con su pareja, tanto así que pasaron por varios procesos médicos con el fin de conocer que todo estuviera bien, pero esta idea se esfumó en cuestión de semanas. Según él, por ver varios aspectos de la vida e incluso con “decepciones” que tuvo con su sobrino, logrando entender que no era lo que él quería para ese momento.

También puede leer: ¿Caso cerrado versión Colombia? RCN confirmó programa con Flavia Dos Santos con el que espera ser el rey del rating

“Si esta vaina me duele tanto con mis sobrinos yo no me imagino con mis hijos sería terrible”. Asimismo, otro de los pensamientos que tuvo fue cómo sería un hijo de él y su esposa, llegando a la conclusión de que esto sería bastante complejo debido al fuerte carácter que poseen ambos y la rebeldía. Alberto dejó claro que actualmente ambos viven felices y disfrutan cada momento juntos, pues él es un fiel creyente del amor y del matrimonio.

Finalmente, el exsacerdote aseguró que cuida a su pareja tanto como puede demostrándole su cariño y resaltando que lo hace porque ella es el amor de su vida: “El amor de pareja son tres verbos, cuidar, consentir y dejar ser”, dejando claro que cuando no llegue a sentir amor y el sentimiento ya no sea mutuo también existirá la separación como algo normal y sano.