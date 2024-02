”Campeona”, Claudia Bahamón se rió de Laura Acuña por pedir ayuda por curioso problema que vive

Laura Acuña y Claudia Bahamón son dos de las modelos y presentadoras más representativas del mundo del entretenimiento nacional gracias a su larga trayectoria en distintos programas de la televisión nacional, Claudia como imagen de ‘MasterChef’ y Laura como presentadora de ‘La voz’ y conductora de su propio programa de entrevistas, ‘La sala de Laura Acuña’.

La exconductora de ‘Muy buenos días’ suele ser mantener en privado algunos detalles de su vida personal, por lo que los momentos que comparte en sus redes sociales llaman la atención de sus millones de seguidores, a quienes les pidió en las últimas hora una ayuda muy especial.

Junto a una fotografía tomada en modo selfie, Laura Acuña dejó saber que es un poco despistada y que no es la primera vez que le pasa el mismo problema, por lo que tuvo que acudir a sus fans.

“TÚ CARA CUANDO ES LA SEGUNDA VEZ QUE BOTAS LOS AIRPODS … bueno en realidad se me perdió uno , lo grave es que es el mismo que me quedó la vez pasada . Es decir , tengo dos izquierdos. ¿Alguien quiere cambiar por uno derecho?”, comentó Acuña en la descripción de su publicación.

Lo que no se esperaba Laura es que su colega y amiga, Claudia Bahamón se divirtiera con la situación y le dejara un particular mensaje en el que le dejó saber la gracia que le hizo el hecho de conocer la mala fortuna con la que cuenta, no una, sino dos veces.

“Jajajajajajaj segunda? Mucha campeona! Récord mundial de perder menos audífonos jajaj”, comentó la opita, haciendo reír a los seguidores de Laura Acuña, quienes le demostraron su apoyo e incluso le hicieron ofertas para brindarle una solución para que pueda completar por lo menos una pareja de los audífonos que perdió.