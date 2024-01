“No me arrepiento de nada”: Claudia Bahamón se sinceró con sus seguidores

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Puede leer: Natalia Ramírez reveló que tuvo pánico al volver a su papel de Marcela en ‘Yo Soy Betty, La Fea’

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y también es el caso de la presentadora Claudia Bahamón.

Y es que recientemente hizo una publicación en la que aseguró que se despertó con ganas preguntar y de saber más y que entre las preguntas que le llegan a la mente, la recurrente es ¿si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente?

“Yo no voy a decir que no cambiaría las cosas. No soy de las que castiga la duda. He aprendido y cada cicatriz me ha enseñado algo, pero eso no me permite pensar que haría cosas distintas si tuviera la oportunidad. Hay algo que soltaría: La culpa. No me ha enseñado nada y me ha limitado a vivir y muchas veces a sentir. De hecho, me tatué esa palabra. También me abrazaría desde el principio y confiaría más en mí, en mi intuición y en mi ser para ser.

Precisó que, aunque se considera abrazadora, lo haría más, y que besaría más, bailaría más, diría que sí más veces, y diría no muchas más. Se quitaría la idea de la cabeza de que toca guardar para después,

“¡Es hoy! ¡Ahora! Bien, ahora leo esto que estoy escribiendo, pienso que si ya me di cuenta de todo esto ¿por qué no hago esas cosas ahora? Porque es más fácil decir las cosas que actuar, ¿verdad? Ojalá pueda vivir así de valiente el tiempo que me queda en este planeta. Es decir, no me arrepiento de nada, pero no quiero vivir con remordimientos por lo que dejé de hacer. (Bueno si me arrepiento de algunas cosas ja ja ja ja ja) Si tú si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías diferente?”, agregó Claudia Bahamón.

Al tratarse de una consulta pública a su comunidad digital como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, y muchas personas decidieron confesar lo que cambiarían, así como algunas reflexiones compartidas.