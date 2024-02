‘La Segura’ reveló qué condiciones le puso su novio para participar en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Segura’ le confesó a sus seguidores que para poder entrar a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, tuvo que hacer un pacto con su novio, Ignacio Baladán, quien le puso algunas condiciones que debía aceptar, revelando algunas de ellas en una historia de Instagram y dejando ver el lazo que hay entre los dos.

La creadora de contenido fue una de las primeras participantes en ser confirmadas para este reality show, compartiendo su emoción con sus seguidores en las redes sociales, además de contar que también sería un reto para ella, no solo por lo que representa el programa, sino también por algunas de sus limitaciones debido a su cuadro de salud.

Puede leer: Dan palo a ‘Koral La Diva’ y ‘La Segura’ por llamar “prostituticas” a mujeres de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia

Pese a esto, la influencer ha logrado hacerle frente a las secuelas de su problema con los biopolímeros en más de una oportunidad, sintiéndose muy segura respecto a esta situación, al punto de que no titubeó al aceptar la invitación de RCN.

Sin embargo, a través de una serie de historias recientes, La Segura le contó a sus seguidores que antes de darle el “sí” al programa, su novio le dio algunas condiciones para que pudiera participar, dejando entrever que el joven también tienen voz y voto en las decisiones de su pareja.

“Que seas feliz, y que seas vos, y que te conozcan así como yo te conozco las 24 horas”, dijo con ternura el repostero en una historia de su novia.

Seguidamente la colombiana acotó la idea de su pareja, contando que el joven le dijo: “sé tú, no te abstengas de hablar de nada, de tus temas, de tu pasado, de los que quieras hablar, habla. O sea, al final del día yo creo que el respeto no se impone, no voy a hacer absolutamente que yo sienta que le va a faltar el respeto”.

Lea también: ‘La Segura’ reveló qué actividad picante practica antes de ir a ‘La Casa de los Famosos’

La Segura también habló sobre una limitación dentro de La Casa de los Famosos

Como se ha podido ver en otras ediciones internacionales de este famoso reality show, hay momentos en los que los integrantes de La Casa de los Famosos deberán someterse a algunas pruebas, muchas de ellas involucrando ciertos movimientos y destreza física.

Y debido a las limitaciones de La Segura en relación a su estado de salud, puede que las cosas se compliquen un poco más para ella, ya que en una historia confesó que hasta la fecha no sabe cómo hará en este tipo de situaciones debido a que sus movimientos y su condición es limitada.

Cabe destacar que en más de una oportunidad la influencer ha tenido que apoyarse en otras personas para realizar algunas tareas, e incluso cuenta con su propio vehículo particular para moverse por la calle cuando sus piernas se sienten adoloridas y cansadas.