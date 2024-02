Karen Sevillano llega a ‘La Casa de los Famosos’ y estalló las redes

Luego de varios días sin anunciar a ningún participante finalmente ‘La Casa de los Famosos’ Colombia confirma el ingreso de la creadora de contenido Karen Sevillano la cual desde ya es calificada por el público como la favorita.

Su anuncio no podía ser de otra forma que a su manera y como solo ella sabe hacerlo: dejando las cosas claras. Es por ello que en el clip lo primero que hizo fue reconocer las contantes peticiones de verla en el programa y explicar los motivos por lo que es famosa antes de ser criticada como ha vendido sucediendo con los otros concursantes.

“Otro comentario de que metan a Karen a La Casa de los Famosos, claramente al pueblo lo que pide y aquí estoy. Ahora, otra cosa, no vayan a empezar con qué ‘¿Y este porqué es famosa?’ soy creadora de contenido digital, estuve en un reality y me lo gané que no es lo mismo. Y ahora estoy en una película, en cines bebé”, dijo Karen Sevillano.

Seguidamente hizo mención a toda la disposición con la que llega a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, pero advirtió que no permitirá que pasen sobre ella. “Yo aquí a La Casa de los Famosos vengo tranquila. Divertida., espontanea, pero que a nadie se le ocurra alzarme la voz, porque ahí sí que ¡Ay linda! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡Eso sí jamás!”, agregó Karen Sevillano.

A diferencia de algunos de los otros anuncios de participantes la confirmación de Karen Sevillano derivó en reacciones positivas en las que aseguran que ha sido el gran acierto de RCN al ingresarla, y muchos ya la tienen como su favorita.

“Aquí fueeee. Esto va estar on fire 🔥🔥🔥”, “Mi favorita desde yaaaaa 🔥🔥🔥”, “El chismerío va estar bueno, si señoooor”, “Esto si fue un palazo, con esta pararon esa casa” y “Con ustedes la ganadora de la primera edición de La Casa De Los Famosos Colombia”, son solo algunas de las reacciones que destacan.