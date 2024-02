“Esperen a que empiece”: Yina Calderón habló sobre las críticas contra ‘La casa de los Famosos’

Yina Calderón rompió el silencio y finalmente se pronunció sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales: ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Y es que, en medio de polémicas y controversias respecto a lo que será el reality show, la influencer le pidió a sus seguidores que no juzguen el programa antes de comenzar.

La DJ suele ser conocida en las plataformas digitales por las polémicas declaraciones que hace en relación a distintos temas de actualidad, bien sea un caso político, un escándalo de una celebridad o eventos nacionales e internacionales, siempre con su estilo sin filtros.

Sin embargo, la empresaria sorprendió al pronunciarse de manera calmada sobre la polémica que ha generado La Casa de los Famosos en los últimas días, con muchos internautas criticando la calidad del programa por los participantes que estarán en él, indicando que muchos de ellos son poco conocidos.

Y es que en esta oportunidad Yina Calderón decidió no hacer un juicio de valores antes de tiempo, invitando a sus seguidores a que esperen que el reality show comience, pidiéndoles que le den una oportunidad tanto al programa como a los participantes.

“Todos en la vida merecemos una oportunidad. A muchos de ellos yo tampoco los conozco, pero yo tuve una primera oportunidad que incluso me la dio el canal RCN hace muchos años y yo la super valorar (...) ¿Por qué no darles una oportunidad a ellos? De pronto para mí no son conocidos pero para otras personas sí”, dijo la colombiana.

Sin embargo, le contó a sus seguidores que si después de las primeras transmisiones sienten que no cumple con las expectativas, ella podría ser la pieza adecuada para darle vida al show.

Yina Calderón admitió ser fan de Carla Giraldo

En otra historia, la empresaria de fajas aprovechó el tema para resaltar que si bien le gusta mucho el trabajo de Cristina Hurtado, está encantada con el hecho de que Carla Giraldo también figurará como presentadora en La Casa de los Famosos, contando que la admira porque tiene una personalidad muy similar a la suya.

“Se parece a mí, ella es como directa, venenosa, pero buena gente; divertida, pero frentera”, contó Yina Calderón con emoción sobre la presentadora.

Además resaltó que es una bocanada de aire fresco porque, según ella, la gente está acostumbrada a las presentadoras “que no rompen un plato”, y el hecho de que Giraldo esté en este formato ayuda a romper el molde.