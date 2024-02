Yina Calderón se fue contra Andrea Valdiri: “se le cayó la máscara”

Yina Calderón y Andrea Valdiri son dos creadoras de contenido que generan polémica por la personalidad que muestran en redes sociales, ya que ambas suelen compartir algunos comentarios sobre otros influenciadores sin tapujo. Aunque la barranquillera ha dejado de lado su postura ácida sobre algunos temas, los rumores sobre su vida privada tras su divorcio con Felipe Saruma siguen dando de qué hablar, al punto en el que Yina envió un contundente mensaje a la bailarina.

Por medio de una dinámica de interacción con sus fans, Yina Calderón respondió una serie de preguntas en donde habló de Valdiri, a quien le suspendieron su cuenta personal de Instagram y da partes e tranquilidad por medio del perfil de su hija mayor, Isabella.

Sobre el tema, Yina habló de las máscaras que usan los influenciadores para manejar su audiencia por medio del contenido que generan, por lo que luego de decir: “Yo llego a un lugar y veo a alguien que no soporto y se me nota, la vena se me brota”, relacionó el tema de las máscaras con la soledeña.

“Las máscaras se caen, uno puede tenerla unos días o meses, pero desenmascarada. Miren no más a la Valdiri, cuántas veces no les dije que ella era una bruja y una arpía”.

Ante sus comentarios, los fans no tardaron en irse en contra de la empresaria de fajas que busca la polémica con sus comentarios mientras ataca a otros influencers mientras ellos comparten con sus seguidores algunos apartes de lo que sucede en su vida.

