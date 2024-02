“¿Quién es?”: Yina Calderón ‘peinó' a Juan Duque por haberse burlado de ella en las redes

Yina Calderón finalmente se pronunció sobre la polémica que despertó hace pocos días el cantante Juan Duque en sus redes sociales en su contra. Y como suele hacerlo, la DJ no se quedó corta al defenderse del comentario, exponiendo una gran cantidad de argumentos que dejaron mal parado al artista.

La colombiana es conocida en el mundo de las redes sociales por su estilo de vida que para muchos es considerado polémico, en donde las fiestas, el alcohol y sus reveladoras fotos y videos aparecen con frecuencia en sus publicaciones, generando comentarios negativos de parte de muchos internautas.

A propósito de la mala fama que ha generado la joven, el cantante Juan Duque decidió jugar con esto, publicando en una de sus historias una especie de “motivación” para que sus seguidores escucharan su música, burlándose de la empresaria en el proceso, según varios internautas.

”El que no ponga Juan Duque es fan de Yina Calderón”, escribió el joven en una historia de Instagram, dejando entrever lo que piensa sobre ella.

Y luego de varios días, la influencer finalmente decidió pronunciarse al respecto, comenzando con dar a entender que el artista solo ha sabido destacar en el mundo de la farándula colombiana por su relación breve con Lina Tejeiro y no por sus méritos propios.

“Junior, ¿usted sabe quién es Juan Duque o lo ha escuchado?”, le preguntó Yina Calderón a su amigo, quien respondió que lo conocía por haber tenido un romance con Tejeiro.

Yina Calderón le dio con todo a Juan Duque

A propósito del comentario hecho por su amigo, la DJ recalca que el cantante solo es conocido por su pasado con Lina y no por su trayectoria musical.

“¿Qué se siente sonar únicamente por un cuadre con una mujer famosa? Porque la Lina pues, puede ser lo que sea, pero es famosa, es talentosa, es bonita”, dijo Yina Calderón aprovechando para reconocer las cualidades de la actriz. “¿Qué se siente ya no tener esa novia famosa y ya no sonar?”.

Al final de sus historias, la joven recalcó que Tejeiro fue quien se encargó de poner a Juan Duque en el mapa durante su breve romance a finales de 2022, y según ella, ahora que terminaron no se escucha en ningún lado.

“Si no fuera por Lina, mírate ahora, tu ya ni fu, ni fa, ¿y sabes por qué? Porque ya no está Lina. Es que yo no entiendo la Lina qué le vio a este”, concluyó la empresaria.