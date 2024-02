“Hago lo que me da la gana”: Yina Calderón le dio ‘palo’ a sus haters con nueva canción

Yina Calderón volvió a generar controversia en las plataformas digitales al estrenar una nueva canción. Pero no se trata de un cover o un “homenaje” como en ocasiones anteriores, sino de un tema dedicado a sus detractores, dejándoles saber que a pesar de los malos comentarios que recibe con frecuencia, sigue siendo “viral” .

La empresaria suele generar todo tipo de críticas negativas cuando estrena un nuevo tema, en especial cuando viene acompañado de un videoclip. En la mayoría de las oportunidades, los usuarios de las plataformas digitales rechazan su contenido, bien sea por mostrar escenas subidas tono o por una letra polémica.

Incluso casi se mete en problemas legales en un par de oportunidades debido a que decidió hacer un cover de una canción sin pedir primero los derechos a su autor original, generando un fuerte debate que casi termina con abogados de cada lado.

Sin embargo, en este 2024 comenzó de manera original con un polémico tema con el que pretende callar a sus detractores con una contundente letra en donde indica que, independientemente de las críticas que recibe, igual se mantiene vigente en las redes sociales.

Con frases como “hago lo que me da la gana”, “hablan de mí, pero todo me resbala” y “no me tengo que preocupar por lo que dicen de mí”, Yina Calderón le deja saber a sus seguidores que para ella es fácil figurar en las redes sociales.

Por su parte, el videcolip mantiene la misma vibra reveladora de la joven en la que no solo aparece ella usando poca ropa y atuendos atrevidos, sino que también contó con una modelo de talla baja con este mismo estilo, algo que fue bien recibido por parte de algunos internautas.

No todo fue bueno para Yina Calderón

Si bien el videoclip tuvo buena aceptación, en especial por la inclusión de parte de la DJ, el tema en cuestión no tuvo la misma suerte, recibiendo las acostumbradas críticas de parte de muchos internautas.

“Qué buena canción, se la puse a mi abuelo que murió y se levantó a quitarla”, “¿Quién te dijo que cantas?”, “Lo que tiene de cantante lo tiene de ‘cuerpo de Barbie’” y “Qué buen lanzamiento, ojalá el próximo sea de un puente” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Yina Calderón en el que promociona su nuevo video.