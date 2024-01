¿Le sigue los pasos a la actriz? Este cantante exnovio de Lina Tejeiro podría volverse actor para interpretar a Darío Gómez

Las bionovelas siguen marcando tendencia en la televisión colombiana como el complemento perfecto de los realities para entretener a las familias frente al televisor con las mejores producciones, por lo que la vida del ya fallecido, Darío Gómez, más conocido como el ‘Rey del despecho’ es una de las opciones que está sonando para llegar a la pantalla chica y dentro de los rumores que corren sobre el inicio de las grabaciones, también hay un cantante del que se habla, podría lanzarse al mundo de la actuación para darle vida al artista.

Fue el experto en novelas, Carlos Ochoa, quien aprovechó su encuentro con Juan Duque, exnovio de Lina Tejeiro y cantante de reguetón, para preguntarle sobre los rumores que lo vinculan con su faceta actoral y la posibilidad de interpretar al ídolo de la música popular.

“Se habló mucho del tema de Darío Gómez, que ibas a estar en Darío Gómez. ¿Te gustaría? ¿Se va a hacer? ¿Qué sabes de esto?”, preguntó el periodista, por lo que Juan Duque respondió lleno de emoción: “Si me invitan a la novela, yo sí voy”, por lo que continuó diciendo sobre su salto de cantante a actor: “¿Lo de Darío Gómez? Yo no he actuado, pero me gusta mucho”.

A pesar de no ser completamente directo con su respuesta, el intérprete de ‘María’ expresó que a pesar de no interpretar la música popular, sí ha tenido cercanía con ella: “No es mi género musical pero crecí escuchándolo en Marinilla entonces yo sé cómo disfrutarme las canciones y la música de Darío Gómez”.

Vale la pena recordar que los rumores comenzaron meses atrás cuando el exnovio de Lina Tejeiro compartió por medio de sus historias de Instagram una fragmento de una conversación donde hablaba de su supuesta posible participación y su interés por asumir el reto actoral en la bionovela de Gómez.