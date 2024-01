“¿Qué necesidad?”: Le dicen a Yina Calderón por explosiva revelación sobre Carolina Cruz

Yina Calderón es una creadora de contenido y empresaria conocida por su participación en el reality de actores del Canal RCN llamado ‘Protagonistas de Novela’, de donde fue expulsada debido a una agresión a uno de sus compañeros dentro de la casa estudio. Actualmente se destaca como DJ de guaracha, crea contenido en redes sociales y promueve sus marcas, con la que se ha posicionado al ofrecer productos de belleza. Ahora, sorprendió en una entrevista con Los 40 Colombia con su respuesta ante una pregunta de a qué famoso había visto mal parqueado en una fiesta y dijo que a Carolina Cruz.

Carolina Cruz a sus 44 años se ha consolidado como una de las modelos preferidas por las más importantes marcas del país y es una de las presentadoras más queridas de ‘Día a Día’.

Explosiva revelación de Yina Calderón sobre Carolina Cruz

Ante la pregunta: “¿A quién se ha encontrado mal parqueado en una fiesta?”, hecha por el periodista, Yina Calderón no dudó al responder que “a Carolina Cruz”.

De inmediato desató la curiosidad de los periodistas y ella continuó diciendo: “Hace muchos años”. La otra periodista le dijo: “todavía estaba con Lincoln...”, a lo que Yina respondió: “yo digo que estaban de novios, de pronto. Yo te estoy hablando recién yo salía de protagonistas que fue en el 2014. Ella no tenía hijos, porque era en ese momento que yo iba a Hotel V, que era con amanecida”.

Luego le preguntó el locutor: “Y, ¿mal parqueada es qué?”, a lo que respondió sin dudar: “Consumiendo droga y en una posición... no por consumir droga sino porque estaba llevada del hp. O sea llevada del hp, escasamente se podía parar. Pero te digo, no era mamá, de pronto era soltera... muchos hemos hecho cosas, pero sí me sorprendió porque yo la veo como ¡Wow, Carolina Cruz!”.

Los usuarios de internet de inmediato reaccionaron diciendo: “Cómo diría la misma carolina cruz: Que necesidad?”, “Yo también me encontré a Carolina Cruz en esas”, “No se salvó ni Carolina Cruz de Yina” y “Pero ella sí esta vez está diciendo la verdad. Carolina Cruz sí era de este tipo de fiestas”.