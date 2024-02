“No hay derecho a que jueguen con el nombre de Colombia” Ana María Trujillo se enfureció con Sofía Vergara

Ana María Trujillo, una talentosa actriz y modelo colombiana. Durante su carrera, Ana María ha demostrado su habilidad para interpretar diferentes personajes y ha sido reconocida por su talento en la actuación. Pero no solo eso, también ha sido una crítica constructiva de la industria del entretenimiento.

Recientemente, Ana María expresó su desacuerdo con la publicidad de Sofía Vergara en su serie de ‘Griselda’ transmitida por Netflix. En su opinión, se está glorificando a un personaje que causó mucho daño en la sociedad y no se está tomando en cuenta el impacto negativo que esto puede tener en la audiencia, adicional la publicidad que se le está haciendo a la serie en los países europeos no es la adecuada para representar al territorio nacional.

Ahora por medio de las redes sociales ha estado rondando una publicidad que se le está haciendo a la serie en Francia donde se ve a un camión simulando inhalar cocaína, por lo que la actriz no dudó en dar su opinión al respecto, “Como colombiana me siento indignada ante esto. Qué vergüenza. En una sociedad donde están en tela de juicio, nuestros valores no hay derecho a que jueguen con el nombre de nuestro país de esa manera”.

Es cierto que Colombia ha tenido problemas con el narcotráfico en el pasado, pero eso no significa que todos los colombianos estén involucrados en eso. De hecho, la mayoría de compatriotas quieren dejar ese estigma detrás y seguir adelante. De hecho, El gobierno colombiano ha tomado medidas para combatir el tráfico de drogas y la violencia, y ha trabajado para mejorar la economía y atraer a turistas y negocios extranjeros.

Ahora bien, La cartagenera asegura que con esto se continúa dando una estigmatización errada sobre un país que siempre ha luchado con las uñas con este tipo de situaciones, pues en otros países se sigue conociendo al país por Pablo Escobar y narcotráfico y no por los artistas, los paisajes, el café y la cultura, “Esa no es la imagen que quiero que tenga mi amado país”, resaltó la actriz.