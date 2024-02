Cuidado: denuncian estafa que usa la voz de Yeferson Cossio con inteligencia artificial

Yeferson Cossio quedó en la mira de varios internautas que han denunciado que están utilizando tanto su voz como su imagen para hacer estafas en las redes sociales, usando inteligencia artificial con el fin de que tengan un toque más realista y parezca que es el mismo influencer quien está al frente del video.

El creador de contenido suele publicar varios clips en los que aparece haciendo publicidad a diversos emprendimientos, como juegos estilo casino que tienen el fin de generar ingresos a través de apuestas, además de aliarse con algunos corredores de apuestas deportivas.

Y si bien en cada una de las oportunidades que promociona este y otro tipo de productos y servicios en las redes se puede ver que se trata de él en persona, interactuando con otros miembros de su círculo, en las últimas semanas ha estado rondando un video muy diferente al respecto.

A través de las redes sociales se ha hecho popular un video realizado con inteligencia artificial en donde se puede ver una foto de Yeferson Cossio mientras se escucha una grabación con su mismo tono de voz en donde invita a los internautas a suscribirse a un canal de inversión.

“¿Qué tal, familia? Me llamo Yeferson Cossio y mi colega Leo Manchino me ha pedido que os hable de él y de su canal de inversión en Telegram. Leo es mi socio con el que trabajo desde hace mucho tiempo y puedo garantizar resultados. En su canal, ayuda a sus compatriotas de Columbia a empezar a ganar cinco millones de pesos diarios”, se puede escuchar en el clip que se ha difundido en las redes sociales.

Sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales han señalado que varios detalles hacen que esto se pueda ver como algo falso, desde algunas palabras mal pronunciadas y con acento diferente, hasta el tono de voz monótono y mecánico.

La Liendra y Nicolás Arrieta le advirtieron a Yeferson Cossio al respecto

A través de una breve historia de Instagram, ‘La Liendra’ compartió un video en donde se puede ver la publicación de dudosa procedencia, advirtiéndole a sus seguidores que tengan cuidado con este tipo de publicidad.

“Es una pauta en donde supuestamente está hablando Cossio, pero obviamente es una voz de inteligencia artificial. Entonces si les llega a salir algo sobre mí, que también me han dicho que les sale, o pautas o cosas que no sean desde mi Instagram, no se metan, no le den clic, no crean nada de eso”, contó el influencer.

Por otro lado, Nicolás Arrieta también realizó un video haciendo referencia a esta misma táctica que ha estado circulando en las redes sociales. Y si bien el youtuber no es muy simpatizante de Yeferson Cossio, igual le advirtió a sus seguidores que se trata de algo falso.

“Este Yeferson aparte de ser españolete, es de España. Y no contentos con eso, la gente de ‘Columbia’, Ohio. Eso no es Colombia ni ninguna m***á. Aunque este Yeferson habla mejor que el original, por eso no caigan”, dijo Arrieta entre risas.