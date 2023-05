“Algunas amigas quedaron perfectas”: Ana María Trujillo mostró el ‘retoquito’ estético al que se sometió

Ana María Trujillo es una recordada actriz quien se destacó por su participación en algunas exitosas producciones como ‘La quiero a morir’, ‘Sofía dame tiempo’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, entre otras. Sin embargo, decidió darle un cambio a su vida radicándose en República Dominicana con su pareja José Arata.

La cartagenera no duda en compartir con sus fans varios momentos de su día a día y por supuesto, responder a aquellas dudas que tienen sus seguidores. Recientemente, Trujillo sorprendió al compartir un corto clip en el que se muestra adelantando un procedimiento estético con el fin de que mejorar el contorno de su rostro.

Ana María aseguró: “A mí me gusta verme natural, sin rellenos y con la piel saludable”. Seguidamente, la actriz indicó que tiene muy claro que hay personas que por cuestiones de edad necesitan relleno en su rostro, pero por su parte, ella está agradecida de que este no sea su caso. Sin embargo, resaltó que esto no resulta ser nada bueno a largo plazo, pues según ella, les va desfigurando el rostro a quien deciden realizar este procedimiento.

La actriz aseguró que supo de esta técnica hace poco tiempo en donde ha logrado dejar su piel firme. Sin embargo, varios de sus seguidores destacaron que no la estaría pasando del todo bien, pues minutos más tarde compartió algunos segundos de la intervención: “Vi algunas amigas que se lo hicieron y quedaron perfectas, la cara no cambia, la piel se ve más pegada, más recogida”, dejando ver las agujas que fueron inyectadas en su rostro.

Finalmente, la actriz resaltó que lo importante para ella, resulta ser que sea todo al natural, pues no soportaría el hecho de modificar su rostro y al parecer, no estaría de acuerdo con este tipo de intervenciones. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no faltaron en donde destacaron que no resultaba necesario llegar a estas cosas para seguir manteniendo su piel, pues a pesar de sus 53 se sigo manteniendo como cuando hizo parte de sus primeras producciones televisivas.