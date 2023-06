¿De vuelta a la televisión? Ana María Trujillo generó dudas ante inesperada aparición en reconocido medio nacional

Ana María Trujillo es una recordada actriz quien hizo parte de varias producciones nacionales tales como ‘La quiero a morir’, ‘Sofía dame tiempo’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, entre otras. Sin embargo, en los últimos años ha estado enfocada en otros proyecto en compañía de su esposo José Arata con quien vive desde hace un tiempo en República Dominicana.

La cartagenera desde hace varias semanas se encuentra en Colombia tomando por sorpresa a varios de sus familiares con la noticia. Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, pues Ana María compartió un corto clip con el que desató varias dudas entre sus fans, pues estuvo en las instalaciones del medio de comunicación canal Caracol.

Si bien, varios de sus fans pensaron que simplemente se trataría de una entrevista en los famosos programas del canal, esto no se dio. Hechos, que desataron aún más las preguntas sobre si volvería a ser parte de la pantalla grande en los próximos meses debido a que realizó algunas preguntas a sus seguidores con el fin de saber si reconocían el sitio en el que se encontraba.

Lo cierto es que Trujillo no ha confirmado la información hasta el momento, pero se le ha visto bastante emocionada a lo largo de los últimos días, pues sus fans no han sido a los que únicos que ha tomado por sorpresa, ya que su mamá Margarita del Castillo no podía creer que estuviera en su hogar, derramando algunas lágrimas ante la inesperada situación.

Asimismo ha tenido la oportunidad de compartir con sus amigas a quienes dejó en Colombia hace varios años, mostrándose emocionada y también aprovechando de la gastronomía colombiana.

¿Quién es el esposo de Ana María Trujillo?

Desde hace varios años la cartagenera decidió unir su vida a la de José Arata, quien es un reconocido empresario y geólogo. Sin embargo, el venezolano no tuvo nada sencillo el poder conquistar a Trujillo, pues en pasadas oportunidades a través de su cuenta de Instagram, Ana María ha reiterado que en varias ocasiones se negó a salir con él, al parecer, teniendo en su cabeza la diferencia de edad y también, que las pocas veces en que se habían cruzado no había logrado llamar su atención.

Sin embargo, tiempo después cambió de opinión indicando que esto ha sido lo mejor que la ha pasado en su vida y por supuesto, no se arrepiente de la decisión que tomó. Asimismo, dio a conocer que suele ser su relacionista pública, rol el cual le ha permitido seguir compartiendo juntos y también verse inmersa en otros roles.