“Estaba alterada”: ‘WestCol’ hizo pasar pena a Aida Victoria Merlano en las redes durante un momento íntimo

Aida Victoria Merlano y ‘WestCol’ protagonizaron un polémico momento durante su paso por Cancún, dejando ver que su nueva vida como pareja no es tan dulce como lo pintan en sus redes sociales, ya que el streamer dejó mal parada a su novia durante un momento bastante privado para ella.

El par ha desatado todo tipo de comentarios negativos en las redes sociales a propósito de su nueva unión, destacando el hecho de que, según varios internautas, el joven saca el peor lado de la influencer. También los tildan de hipócritas por empezar una relación luego de la gran cantidad de peleas virtuales que tuvieron hace algunos meses.

Puede leer: “Aida tiene buena mano”: ‘Westcol’ mostró su cambio físico y le llovieron los elogios

Sin embargo, el par de colombianos decide hacer caso omiso a este tipo de comentarios y seguir con su amorío, dejando ver varias muestras de afecto a través de diferentes publicaciones e historias, además de diversas sesiones en vivo.

Pero tal parece que durante su viaje a Cancún ambos empezaron a explorar algunos detalles íntimos en la relación, algo que no resultó del todo bien para la influencer, ya que estuvo bastante incómoda a la hora de ir al baño debido a una acción de su novio.

Al principio de un video, Aida Victoria Merlano comienza a contar que no la pasó nada bien durante este etapa del viaje, ya que le pidió a WestCol algo de privacidad en este momento íntimo para ella.

“Le dije: ‘mira, quiero usar el baño pero me da pena’. Se lo advertí desde el primer momento, le dije: ‘salte, quédate en el balcón’. Se lo dije y me da rabia: ‘no me hables, no grites, no hagas ruido, vete, quédate en el balcón y déjame en paz 20 minutos’”, empezó a narrar la influencer.

Lea también: “Igualita a Valka”: Aida Victoria Merlano cambió de look y terminó luciendo como la ex de ‘WestCol’

WestCol hizo todo lo contrario de lo que le pidió Aida Victoria Merlano

En el mismo clip compartido en las redes sociales, la creadora de contenido contó que no había pasado mucho tiempo cuando se da cuenta que su novio no le hizo caso en su petición, dándose cuenta que estaba haciendo una sesión en vivo, hablando a todo volumen en la misma habitación del hotel.

“Escucho mucho ruido y obviamente yo estaba un poco alterada porque yo estaba como en el baño, intentando concentrarme. Entro a Instagram para distraerme y lo encuentro en ‘live’, en un hijue***a live de Instagram mientras yo ca***a, y yo diciéndole específicamente ‘me da pena c***r delante de ti’”, dijo con pesar Aida Victoria Merlano.

La joven también expresó su preocupación porque notó que muchos de los seguidores de WestCol estaban preguntando por ella, y que a propósito de esto temía que su novio fuera a revelar que estaba en el baño. Sin embargo, terminó quedando en pena al contar esta anécdota en un video.

La colombiana también destacó que este momento privado para ella se hizo más incómodo porque es la primera vez desde que son pareja que le avisaba que iría al baño.