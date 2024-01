“Yo no me peleo con nadie”: vecino de Aida Victoria Merlano denunció a la influencer por esta razón

Aida Victoria Merlano volvió a involucrarse en problemas legales, ya que a través de sus historias de Instagram anunció que su vecino le presentó una denuncia. Y como suele hacer ante este tipo de acciones, no se quedó callada y le dedicó un contundente mensaje a su demandante.

La influencer ha estado en la mira de muchos internautas en estos últimos días luego de que protagonizara una sesión de streaming junto a su pareja, ‘WestCol’, en donde ambos no dudaron en consumir hongos alucinógenos en vivo, algo que desató miles de comentarios negativos entre varios internautas y algunas figuras destacadas de las plataformas digitales.

Sin embargo, la joven decidió no darle mucha importancia al qué dirán, ya que en una serie de historias ella misma admitió haber cometido este acto, indicando que no es la primera vez que prueba los hongos alucinógenos y que no le importa lo que los demás digan de ella.

Y así como confirmó este polémico evento, Aida Victoria Merlano también contó que comenzó el año con una demanda de parte de un vecino, asegurando que ella no suele iniciar pleitos sin alguna razón de peso, por lo que esta medida le tomó por sorpresa.

“Me sorprendió cuando me denunciaron porque yo dije: ‘¿quién me denunció si yo no me peleo con nadie?’, y resulta que fue la administración de la parcelación, que porque el 31 de diciembre y que yo prendí pólvora”, dijo la influencer en una historia.

En la descripción de la solicitud que compartió la creadora de contenido se puede leer: “la señora AIDA VICTORIA MERLANO MANZANEDA es residente de la --------------- durante el 31 de diciembre de 2024 estuvo manipulando pirotecnia en su residencia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.

Aida Victoria Merlano tiene un plan para responderle a su vecino

Tal y como ha hecho en situaciones anteriores, la colombiana le presentó una carta bajo la manga a la persona que la denunció, indicando que si bien ella pudo haber manipulado pólvora, su vecino también infringió otra normativa importante.

“Vea, vecino: a mí Dios no me dio pulmones para subir una loma a pie, pero lo dio a usted pulmones para cantar cuatro horas en su karaoke de mi***a. Denuncia pedagógica por contaminación auditiva”, dijo con seguridad Aida Victoria Merlano en una de sus historias.

Otro detalle que la joven tomó en cuenta fue el hecho de que la denuncia estaba mal redactada, ya que la fecha del suceso fue en 2023 y la que se expone en el documento es de 2024, jugando con esto al poner la imagen del doctor Brown de la película ‘Volver al futuro’.