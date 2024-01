Cuidado, Aida: Yina Calderón contó con qué condición sería novia de ‘WestCol’

Yina Calderón y Aida Victoria Merlano continúan protagonizando peleas en las redes sociales, y en esta oportunidad hubo una tercera persona involucrada. Y es que la DJ aprovechó la pregunta de un seguidor para responder cuál sería la única condición para llegar a ser novia de ‘WestCol’, la actual pareja de Aida.

El par de colombianas ha estado protagonizando varios videos en donde terminan criticándose mutuamente, en especial en lo que respecta a su vida amorosa. Y todo esto comienza a tener más frecuencia desde que el streamer y la influencer reavivaron la llama del amor que se había extinguido a finales de 2022.

Muchos internautas han indicado que no les gusta para nada esta pareja, dejando comentarios de rechazo debido a que, según ellos, WestCol saca el peor lado de su pareja, e incluso especulan que todo esto se trata de una estrategia de marketing para que ambos tengan más proyección en las plataformas digitales.

Y precisamente Yina Calderón es una de esas personas, ya que según ella, Aida Victoria Merlano solo está con el streamer por vistas. A raíz de esto, la empresaria de fajas dejó entrever que la entiende debido a que esa sería la única condición por la que ella querría ser novia de WestCol.

“Para que yo me fije en ‘Westiercol’, la verdad yo se los digo, sería por plata, y pues yo no soy millonaria, pero no necesito plata. Sería por vistas, por lo que no tiene Aida, por vistas”, aseguró la joven.

Sin embargo, también confesó que prefiere llevar a cabo ciertas actividades cuestionables para generar vistas en las redes antes de ser novia del streamer: “yo prefiero pelarme el c*** en la plaza de Bolívar para generar vistas antes que comerme a WestCol”.

Yina Calderón y su reflexión sobre el amor propio

Además de dejar claro que ella no necesita el dinero de WestCol y que prefiere tomar medidas un poco más extremas para seguir teniendo visualizaciones en las plataformas digitales, también aprovechó para dar un consejo sobre el amor propio y la autoestima.

“Uno no se come lo que le toca ni lo que necesita, uno se come lo que le gusta”, indicó Yina Calderón dejando entre ver que las parejas que tiene las escoge ella por gusto y no por necesidad.

Por su parte, varios usuarios de las redes especulan que Aida Victoria Merlano le habría respondido indirectamente a la DJ con una historia en la que aparece una foto de Tekashi 6ix9ine, escribiendo sobre ella: “suéltameee”.