Aida Victoria Merlano apareció dando consejos de procesos de vida ¿Tiene razón?

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Puede leer: Sofía Vergara habla sobre la actuación de Karol G en ‘Griselda’ y el inesperado regalo que le dio

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta vez no ha sido la excepción, pues ha hablado sobre los procesos y los aprendizajes.

Para ello contó una anécdota de su niñez y precisó que en la casa que vivía había un palo de mango y que en una oportunidad bajó uno, pero que cuando lo comió este sabía horrible, ya que tenía poca carne, y le explicaron que ese mango todavía no había madurado.

Al tiempo, finalmente la cosecha estaba lista y decidieron bajarlos, pero que su madrina le llevó a una vecina varios, pese a que ella también tenía un palo de mango en su casa, solo que los de ella eran de azúcar y no estaban en la misma época, por lo que cuando ella tuviera les daría.

“Luego puso un palo de guanábana, pero de este sí no le dieron porque me explicaron que la guanábana daba menos fruta, aunque eran más grandes. La guanábana no me gustaba tanto, me gustaba más el mango, y me daba rabia porque el palo no ponía todo el año”, dijo Aida Victoria Merlano.

Indicó que su madrina le explicó que cada árbol tenía su temporada de cosecha por lo que aseguró que al crecer ella tendría su propio palo de mango. Sin embargo, le aconsejaron a ver bien donde vía porque no crecían en todos lados.

“Les cuento esta historia, porque uno crece y se le olvida que no puede sembrar en todo lado porque todas las circunstancias externas no permiten que un fruto prospere, que la temporada de cosecha no es todo el año y entonces uno quiere vivir recogiendo y le encanta recoger frutos prematuros. Y, a veces le pasa a uno que tiene su palo de mando, pero se frustra porque le vecino tiene guanábanas y las guanábanas son más grandes. Este es un video nada más para recordarles que cada cosa tiene su proceso, cada proceso tiene su aprendizaje y cada aprendizaje es único y particular”, agregó Aida Victoria Merlano.