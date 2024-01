“Uno no duerme”: Tatán Mejía contó por qué no le gusta que Maleja Restrepo duerma en ropa interior

Tatán Mejía confesó que no es fanático de que su esposa, Maleja Restrepo, duerma junto a él usando solo ropa interior, indicando que este hecho le quita el sueño por una curiosa razón que le causó gracia a su pareja. Sin embargo, el motociclista dejó ver que no estaba bromeando al respecto.

El par de colombianos ha demostrado la buena química que tienen, siendo cómplices de todo tipo de actividades tanto dentro como fuera de las redes sociales, desde viajes y aventuras hasta compartir videos cómicos en donde ambos son los protagonistas de los mismos.

Sin embargo, en una serie de historias de Instagram, Tatán Mejía demostró que no siempre está de acuerdo con las acciones de su esposa, indicando con fuertes argumentos que no es fanático de que ella se acueste a dormir junto a él usando solo ropa interior.

“Si usted, mi amor, va a salir así de mamacita por la noche a acostarse en cuquitos, con una camisetica como flojita, sin nada por debajo, a caminar por el cuarto, a recoger cosas, usted está en la obligación de aflojar porque sino yo no duermo”, empezó a contar el presentador.

Seguidamente contó que este tipo de acciones hacen que al día siguiente se despierte de mal genio por no haber tenido una noche de recuperación, resaltando que tiene prohibido dormir en ropa interior a menos que tengan acción en la cama.

“Hoy estoy de mal genio, mal dormido, me la paso mal. Amor, me levanta la ‘parola’, mi corazón. Es horrible, es horrible. Usted solamente puede hacer eso si va a haber algo”, contó en tono serio, indicando también que no le parecía un asunto chistoso, ya que Maleja Restrepo se estaba riendo mientras él hablaba.

Maleja Restrepo se defendió de Tatán Mejía

A propósito del argumento que presentó Tatán Mejía, su esposa decidió darle una respuesta contundente en dos partes, indicándole no solo que ella no tiene obligación de ningún tipo, sino que también le gusta que ella tenga ese efecto en él.

“Primero: yo no estoy en la obligación de nada, mi obligación con usted no es de nada. Segundo: amor, a mí me encanta dejarlo con ganas y que se quede pensando en mí”, dijo Maleja Restrepo con actitud risueña.

Además, la presentadora aprovechó para echarle en cara que ella también ha pasado por la misma situación que él, y que en esa oportunidad lo único que su esposo hizo fue reírse. Ante esto, el motociclista se defendió, alegando que lo hizo para que ella probara una cucharada de su propia medicina.