Tatán Mejía y Maleja Restrepo revelaron secretos para tener mayor alcance en las redes sociales

Tatán Mejía y Maleja Restrepo les contaron a sus seguidores que, tras recibir una charla profesional de expertos en las plataformas digitales, finalmente pudieron conocer algunos secretos para poder tener mayor alcance en las redes sociales, contando que, si bien hay detalles muy ambiguos, otros son muchos claros y directos.

La pareja ha logrado alcanzar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, no solo por su pasado en el mundo deportivo y del entretenimiento nacional, sino también por los divertidos videos en donde se convierten en los protagonistas de situaciones comunes, pero agregándoles su toque divertido en el proceso.

Sin embargo, en esta oportunidad decidieron tocar un tema diferente en sus historias de Instagram, uno más alejado de la comedia para enfocarse en una de sus áreas de trabajo.

A través de una serie de clips, Maleja Restrepo y Tatán Mejía contaron que estuvieron conversando con algunos empleados de Meta, el conglomerado de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, aprovechando la experiencia de ellos para conocer algunos detalles sobre las redes sociales.

Y en este encuentro aprendieron algunos detalles útiles para obtener un mejor alcance en las plataformas de Mark Zuckerberg. Comenzando con el detalle de las etiquetas o hashtags, indicando que no es tan relevante el número que se utilicen en un post, sino lo fáciles que sean de captar por el buscador de esta plataforma.

Seguidamente contaron la razón por las que las vistas en el contenido publicado podían variar de un día para otro, indicando que no es culpa de la plataforma sino de lo que han publicado: “ese día hiciste un buen contenido, al otro no. Entonces no te van a ver el buen contenido. Cantidad de seguidores no equivale a cantidad de reproducciones”.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía compartieron más tips para las redes sociales

El par de influencers siguieron ahondando un poco más en este tema para instruir un poco a sus seguidores en lo que respecta a la creación de contenido y cómo funcionan las redes sociales de Zuckerberg.

En esta misma línea de idea, Maleja Restrepo aclaró uno de los mitos más destacados de las plataformas, contestando si existen penalizaciones en las vistas si se edita una publicación después de haberla subido, a lo que respondió que es algo completamente falso.

Como consejos finales, Tatán Mejía y su pareja recomendaron seguir las normas comunitarias de estas plataformas y dedicarle tiempo a Threads, la otra plataforma de Meta muy similar al antiguo Twitter, ahora conocido como X.