Ahorrando pesos: Tatán Mejía impresionó a Maleja Restrepo con su nuevo “oficio”

Tatán Mejía le volvió a mostrar a sus seguidores que no solo tiene grandes habilidades en el mundo de la velocidad, la televisión y la cocina, sino también en otros oficios, impresionando a Maleja Restrepo en el proceso al descubrir un nuevo “oficio” que ha estado desarrollando, ahorrándole algunos pesos en el proceso.

El colombiano ha demostrado en más de una oportunidad que su gran pasión radica en las motocicletas y los vehículos veloces, ya que si bien está retirado de las competencias profesionales, aún sigue participando en algunos eventos casuales e incluso ha involucrado a sus hijas en ellos.

También suele utilizar sus redes sociales no solo para publicar videos divertidos junto a su pareja, sino también para dejar en claro que su paso por ‘MasterChef Celebrity’ no ha quedado en el olvido, protagonizando una serie de historias en donde muestra algunas recetas preparadas por él mismo.

Pero en una serie de publicaciones, Tatán Mejía volvió a demostrar su habilidad en el mundo de la zapatería, dejando ver que este nuevo oficio que está desarrollando en casa le ha ahorrado algunos pesos a su familia.

Y en esta oportunidad, el atleta le compartió a sus seguidores que Maleja Restrepo le pidió ayuda con un par de sandalias, ya que una de ellas quedó despegada. Sin embargo, hubo un gran problema que lo puso en aprietos: el servicio express.

“Esta mañana [Maleja] me dijo: ‘ay, me pegas una chanclita, por fa, que se les cayó la suela’. Y yo: ‘claro, mi amor, ya se las pego, obvio’. Lo que no me dijo era que se quería ir con ella puestas”, dijo el colombiano en una historia.

Tatán Mejía pudo resolver el inconveniente de Maleja Restrepo

Si bien se necesitaban algunas horas para que el calzado pudiera quedar completamente listo, la petición de Maleja Restrepo puso al motociclista en aprietos, razón por la que tuvo que improvisar con algo de “magia” para poder cumplir con el capricho de su esposa.

En la misma historia, Tatán Mejía mostró que para poder mantener unida la suela con el resto del calzado usó cinta aislante, de modo que todo se mantuviera en una pieza mientras el pegamento hacía efecto.

Y para que todo fuera más estético y no se notaran las tiras de cinta en la suela, el colombiano improvisó al pintarlas con un marcador: “eso caminando rapidito no se nota tanto, ¿cierto?”.

En otras historias se puede ver que en efecto Maleja Restrepo sí se llevó puestas las sandalias, quedando muy satisfecha con el trabajo realizado por su pareja.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Tatán hace este tipo de trabajos, ya que en el pasado ha demostrado esta misma habilidad para reparar los tenis de sus hijas, usando su misma experiencia con marcadores para ocultar algunas imperfecciones.