“Nos tocó muy duro”: Tatán Mejía habló sobre lo difícil que fue su época de estudiante

Tatán Mejía recordó su infancia al hablar un poco sobre cómo fue su etapa escolar, contando que no fue una época muy fácil para él debido a ciertos prejuicios de parte de algunas personas en ese momento. Sin embargo, está haciendo todo lo posible para cambiar este panorama por completo con sus dos hijas.

El presentador ha dejado ver en más de una oportunidad lo mucho que se preocupa por Macarena y Guadalupe, compartiendo clips en donde no solo pasa tiempo de calidad con ellas en viajes divertidos, sino que también toma las riendas para ayudarlas y aconsejarlas en el proceso, al igual que lo hace Maleja Restrepo.

En diversos casos, el par termina mostrando algunas de sus ocurrencias en las historias de sus papás, sacándole varias carcajadas a los internautas con comentarios divertidos e inesperados, dejando ver que heredaron algo de la chispa de sus padres.

Pero no es lo único que Tatán Mejía ha querido dejarles, ya que en una serie de historias compartió que su etapa de estudiante fue complicada debido a los estigmas que tenían algunos de sus familiares en ese momento, indicando que le tocó una situación difícil y que quiere evitar que sus hijas pasen por lo mismo.

“A nosotros todo era bajo el: ‘si no eres bueno en matemáticas, no vas a ser bueno en la vida’, ‘si no juegas fútbol , vas a ser un mal deportista’”, contó el atleta en una de sus historias.

También se mostró muy molesto al recordar estos detalles, insultando en el proceso a las personas que le hicieron creer eso cuando era pequeño, mientras celebraba que este tipo de enseñanzas no se reflejaron en sus hijas.

Tatán Mejía se preocupa por la educación de sus hijas

En otra historia, el motociclista se calmó un poco y retomó el tema de la educación, pero en esta oportunidad enfocándose en sus hijas, contando que las inscribió en un colegio donde pudiera estar seguro que ellas no sufrirían el mismo destino que él.

“Yo escogí un buen colegio, más que por lo que les enseñaran, era de pronto por cómo podían de alguna manera vivir una vida un poco más diferente, sin tantos prejuicios”, dijo Tatán Mejía en la historia.

También resaltó que sus pequeñas están aprendiendo a desenvolverse en otro idioma, indicando que ya están dominando la manera de hablarlo y leerlo.