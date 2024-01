Diana de ‘Los Escachaitos’ aclaró rumores sobre sus hijos y reveló la edad en la que se convirtió en madre

Dentro de las figuras destacadas en las redes sociales en Colombia, están los integrantes de ‘Los Escachaitos’, un grupo de jóvenes oriundos del municipio de Jenesano, en el departamento de Boyacá, que junto a su ‘madrecita’, María Belén, muestran cómo es la vida en el campo. Precisamente, Diana, una de las creadoras de contenido inmersa en este proyecto, dio de qué hablar en internet luego de desmentir rumores respecto a sus dos hijos.

Con solo 23 años, ‘Dianita’ ha logrado consolidar una vasta comunidad en su cuenta de TikTok, plataforma en la que acumula más de 449.000 seguidores, plataforma en la que le contestó a quienes especulaban sobre si mentía en su edad, ya que muchos internautas no le creían que fuera madre de dos ‘retoños’:

“Ustedes saben que yo tengo dos hermanas mayores, incluso ellas han salido en algunos de mis videos. Samy y Elian no son mis hijos, ellos son mis sobrinos. (...) Como yo los he criado desde muy pequeños, ellos me llaman “Mamá Diana”, pero no soy la mamá de ellos. “Yo los amo con todo mi corazón, han sido un gran ejemplo y me han enseñado mucho en este largo camino”, manifestó esta ‘Escachaita’, en un clip que acumulo rápidamente los 4,8 millones de reproducciones, en el cual también afirmó que mantiene intacto el deseo de convertirse en madre:

“Yo sí quiero hijos, pero será más adelante; primero estoy superenfocada en trabajar, en cuidarme y también en estudiar para algún día ser una buena mamá”, añadió la mujer que meses atrás causó un gran revuelo al mostrar como sus hermanos le prepararon su fiesta de 15 años soñada, la cual no tuvo en su tiempo por la escasez de dinero en su hogar.

